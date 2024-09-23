"عينيك فى عنينا" مبادرة الكشف على العيون ضمن خدمات "تحويشة" بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مركز شباب سنهور المدينة بدسوق بمحافظة كفر الشيخ مبادرة «تحويشة»، للتمكين الاقتصادى للمرأة المصرية، بحضور ممثلي المجلس القومي للمرأة وبنك مصر، بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة ومديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة " برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن فعاليات مبادرة «تحويشة» بمركز شباب سنهور المدينة بدسوق، استقبلت فى اليوم الأول 400 مستفيد بغرض الترويج للبرنامج بالتنسيق مع أعضاء وإداري فرع المجلس القومي للمرأة الذي قدم بدوره خدمات الكشف على عيون أهالى القرية ضمن مبادرة "عينيك فى عنينا" والبرنامج يشمل مرور السيدات بمكاتب التعريف بدور وأنشطة المجلس القومي للمرأة، ثم مكاتب للتعريف بكيفية الاشتراك في برنامج تحويشة وأهميته مرورًا بمكاتب موظفي بنك مصر لاستخراج كارت ميزة مجانا.

على هامش البرنامج يقدم المجلس خدمات مكتب شكاوى المرأة واستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان، فعاليات «تحويشة» بمركز شباب سنهور المدينة بدسوق، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب، الدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، متابعة أسامة زيد مدير إدارة شباب دسوق .

تنتهي جولة السيدات بإستلام حقيبة بها هدية من البرنامج والمجلس القومي للمرأة ويعد الهدف من إطلاق المبادرة تطوير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية وتعريف الفئات المستهدفة بالتحول الرقمي ونشر ثقافة الشمول المالى ومحو الأمية الرقمية للسيدات بالقرى.

اقبال على مبادرة تحويشة



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