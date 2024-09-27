مدارس بلا عدوى ..النصائح الأساسية للوقاية من العدوى بعد تقليل كثافة الفصول

كتبت مروة محمود الياس

توجه وزارة التعليم لتقليل كثافة الفصول إلى أقل من خمسين طالبا في الفصل، على مستوى 90% من المدارس بمختلف المحافظات، من شأنه تقليل فرص الإصابات والعدوى المتكررة تلك التي تزيد بشكل خاص في فصل الخريف والشتاء.

وفقا لتقرير نشر في موقع department health فإن هناك الكثير من النصائح التي يجب التزام الطلاب بها لفاعلية هذا القرار، وتقليل نسب الإصابات والعدوى نتيجة تقليل كثافة الفصول.

أهم النصائح



ـ على الطلاب الاهتمام بآداب السعال بشكل كبير، وعدم السعال في الهواء الطلق لابد من وضع منديل على الأنف والفم.

ـ لابد من الاهتمام بمعدات التنظيف والتطهير على الأقل كحول أو جل كحلي أو غسيل اليدين بالماء والصابون لتطهير اليدين أولا بأول.

ـ إذا لامس الطالب الجسم متسخ أو سوائل أنفية أو سوائل من الجسم لابد من غسيل يديه كثيرا بالماء والصابون بمدة تتخطى ال 20 ثانية كاملة.

ـ الحفاظ على التباعد الجسدي بين الطلاب قدر الإمكان، البعد عن فكره التزاحم تماما، وهو ما يوفره هذا القرار بعد تقليل كثافة الفصول.

ـ إغلاق الشبابيك أو منافذ التهوية داخل الفصل أمر في غاية الخطورة حتى وإن كان الطقس باردا، لابد من التهوية السليمة للاستفادة من فرص تقليل العدوى وانتشارها.

وأضاف التقرير أن هناك الكثير من الآداب للنظافة الشخصية والنظافة داخل الفصل أيضا يجب اتباعها، ولعل أهمها عدم استخدام وتبادل الأدوات بشكل كبير خاصة أدوات الطعام وعلب الطعام، ويفضل على الدوام أن تكون أدوات الطالب خاصة به، ولابد من الاهتمام بملاحظة ومتابعة أي طالب تظهر عليه أعراض البرد أو الانفلونزا أو أعراض مرضية مثل ارتفاع درجات الحرارة، وفصله عن غيره من الطلاب وراحته في المنزل حتى التعافى.