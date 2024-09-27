استشارى: تقليل كثافة الفصول يحد من انتشار العدوى.. ونصائح للوقاية

كتبت مروة محمود الياس

بعد قرار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن العام الدراسى الجديد 2024 - 2025، سيشهد تقليلا لكثافة الفصول إلى أقل من خمسين طالبا فى الفصل، على مستوى 90% من المدارس بمختلف المحافظات، هذا القرار الهام من شأنه تقليل فرص الإصابات والعدوى المتكررة تلك التى تزيد بشكل خاص فى فصل الخريف والشتاء.

وقال الدكتور محمود بخيت استشارى الباطنة بقصر العينى إنه لابد من الاهتمام بالاستفادة من تبعات هذا القرار، فهو سوف يساعد بشكل كبير على تقليل فرص العدوى في موسم الخريف والشتاء حد النصف تقريبا، حيث إن العدوى بمختلف أنواعها وأشكالها تزيد وبشدة وتتضاعف خلال أجواء التزاحم وقلة التهوية.

وتابع موضحا أن تطبيق الإجراءات الاحترازية للنظافة أحد أهم الخطوات التي سوف تساعد على الاستفادة من تقليل كثافة الفصول على المستوى الصحي، والذي يعود على صحة الطلاب بالإيجاب وتقليل فرص العدوى خاصة نزلات البرد والأنفلونزا، ومن بين تلك الإجراءات الهامة التي يجب أن نتذكرها دائما ويتعلمها الطلاب في كل المراحل التعليميه:

غسل اليدين المستمر كلما أمكن يحافظ على تقليل فرص العدوى وانتقالها من طالب إلى آخر

الاهتمام بنظافة اليدين بعد الانتهاء من التبرز أو التبول، وتنظيفها تنظيفا جيدا وتجفيفها

تقليل فرص التواجد داخل التجمعات والتزاحم حتى لا تزيد فرص العدوى

التواجد الدائم فى مكان جيد التهوية وهو ما يوفره قرار تقليل كثافة الفصول

الاهتمام بتنظيف اليدين والوجه عند الوصول إلى المنزل بعد انتهاء اليوم الدراسي

تناول الطعام الصحي وشرب المياه بكثرة

البعد عن كل مصادر العدوى، فلا تتلامس مع طالب اخر مريض أو يعاني من مشكله تنفسية

عند الشعور بمشكلة مرضية لابد من الراحة وعدم الذهاب الى المدرسة

الاهتمام بتنظيف الملابس جيدا عند العوده إلى المنزل