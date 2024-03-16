7 نصائح لمرضى السكرى الصائمين أبرزها تقليل تناول العصائر المعلبة

كتب محمد صبحى

قدمت الدكتورة مها إبراهيم عبد المعطى أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث ، عدد من النصائح والقواعد وإرشادات عامة لمرضى السكري الصائمين فى رمضان لتجنب الدخول فى مضاعفات أثناء نهار رمضان، وهى :-

1. يجب الحرص على قياس مستوى السكر فى الدم عدة مرات يوميا: صباحا وفي منتصف النهار وعند صلاة العصر، وقبل الإفطار وبعد صلاة التراويح وقبل السحور، خصوصا مرضى السكرى الذين يحتاجون للأنسولين.

2. عجل في الإفطار وإحرص علي تناول السحور دائماً وتأخيره إلى أقصي وقت ممكن (قبل الفجر مباشرة) .

3. يفضل أن تكون وجبة الإفطار مماثلة لوجبة الغذاء فى الأيام العادية، وأن تكون وجبة السحور مماثلة لوجبتي الإفطار والعشاء في الأيام العادية، مع تناول وجبة خفيفة بينهما.

4. أكثر من شرب السوائل بين الإفطار والسحور بشكل مشروبات مختلفة كالماء والشوربات وقلل من العصائر المعلبة والمحلاة بالسكر قدر الإمكان. يفضل تناول كميات معتدلة من العصائر الطازجة التي تحضر بالبيت بدون إضافة سكر. فالجفاف من أضر مضاعفات مرض السكرى، كما يجب تجنب التعرض لحرارة الشمس والزحام أثناء الصيام.

5. احرص على تناول الأغذية المحتوية علي الألياف الغذائية مثل البقوليات والخضراوات والفاكهة الطازجة، لأنها تمنع الإرتفاع السريع لمستوي السكر بالدم بعد تناول الطعام، بالإضافة إلي أنها تجنبك الإمساك وتزيد الإحساس بالشبع .

6. تجنَّب النومَ في الفترةُ التي تسبق صلاةَ المغرب بساعة أو ساعتين وهذه تعرف بالفترةَ الحرجة لمريض السكَّري الصائم لأنَّ مستوى السكَّر في هذه الفترة يكون متدنِّياً، وقد ينـزل مستواه فى الدم وأنت نائم دون أن تشعر، كذلك يجب أن تقلل من النشاط البدني في هذه الفترة.

7. عند أداء مناسك العمرة فى رمضان لا بد من إرتداء الجوارب القطنية حتى لا يحدث إحمرار وتسلخ بالقدمين ويفضل أداء مناسك العمرة في وقت عدم تواجد أشعة الشمس.