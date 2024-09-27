الصحة العالمية: خفض الوفيات الناتجة عن مقاومة المضادات الحيوية 10% بحلول 2030

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها ، إن زعماء العالم يتعهدون باتخاذ إجراءات حاسمة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات

وأضافت، إن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للصحة ترحب بالاتفاق في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك الهدف المتمثل في خفض الوفيات البشرية الناجمة عن مقاومة مضادات الميكروبات بنسبة 10% بحلول عام 2030.

وأوضحت إن زعماء العالم وافقوا على إعلان سياسي في الاجتماع الرفيع المستوى ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات ، حيث التزموا بمجموعة واضحة من الأهداف والإجراءات، بما في ذلك الحد من الوفيات البشرية المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات البكتيرية والتي تقدر بنحو 4.95 مليون حالة سنويا بنسبة 10% بحلول عام 2030.

ويدعو الإعلان أيضًا إلى توفير تمويل وطني مستدام وتخصيص 100 مليون دولار أمريكي في شكل تمويل تحفيزي، للمساعدة في تحقيق هدف تمويل 60% على الأقل من البلدان لخطط العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات بحلول عام 2030. ومن المقرر تحقيق هذا الهدف، على سبيل المثال، من خلال تنويع مصادر التمويل وتأمين المزيد من المساهمين في صندوق الائتمان متعدد الشركاء لمقاومة مضادات الميكروبات .

ترحب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو )، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ( يونيب )، ومنظمة الصحة العالمية ( WHO )، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ( WOAH )، المعروفة باسم الرباعية، بالإعلان. تشيد الرباعية بالدول لإدراكها الحاجة إلى جهود عالمية وإقليمية ووطنية لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات من خلال نهج الصحة الواحدة، الذي يعترف بأن صحة الناس والحيوانات والنباتات والبيئة الأوسع، بما في ذلك النظم البيئية، مرتبطة ومترابطة بشكل وثيق.

ومن بين الأبطال العالميين المشاركين في الاجتماع رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، وناجين من مقاومة مضادات الميكروبات، والمجتمع المدني، والمنظمات المعنية من جميع أنحاء العالم.

تحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما تصبح البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات غير قادرة على الاستجابة للأدوية، مما يجعل من الصعب أو المستحيل علاج العدوى، مما يزيد من خطر انتشار المرض والإصابة بأمراض خطيرة والوفاة.

إن تحقيق الأهداف بحلول عام 2030 يتطلب عملاً متعدد القطاعات على الصعيد العالمي

وفيما يتعلق بصحة الإنسان ، حدد الإعلان هدفا أكثر طموحا وهو أن ينتمي ما لا يقل عن 70% من المضادات الحيوية المستخدمة لصحة الإنسان على مستوى العالم إلى مجموعة المضادات الحيوية التي حددتها منظمة الصحة العالمية والتي لها آثار جانبية ضئيلة نسبيا وإمكانية أقل للتسبب في مقاومة مضادات الميكروبات.

كما يتضمن أهدافًا تتعلق بالوقاية من العدوى ومكافحتها، مثل حصول 100% من البلدان على خدمات أساسية للمياه والصرف الصحي والنظافة وإدارة النفايات في جميع مرافق الرعاية الصحية، وتلبية 90% من البلدان لجميع الحد الأدنى من متطلبات منظمة الصحة العالمية لبرامج الوقاية من العدوى ومكافحتها بحلول عام 2030, وهناك أيضًا التزامات بشأن الاستثمارات لتسهيل الوصول العادل إلى مضادات الميكروبات والاستخدام المناسب لها، فضلاً عن الإبلاغ عن بيانات المراقبة بشأن استخدام مضادات الميكروبات ومقاومة مضادات الميكروبات عبر القطاعات.

وفيما يتعلق بالزراعة وصحة الحيوان، يتضمن الإعلان التزامات بتقليل كمية مضادات الميكروبات المستخدمة عالميًا في أنظمة الأغذية الزراعية بحلول عام 2030 بشكل ملموس من خلال إعطاء الأولوية وتمويل تنفيذ التدابير الرامية إلى منع ومكافحة العدوى وضمان الاستخدام الحكيم والمسؤول والمستند إلى الأدلة لمضادات الميكروبات في صحة الحيوان, ومن المقرر تحقيق ذلك في سياق قائمة الأمراض ذات الأولوية التي وضعتها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومبادرة RENOFARM التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، فضلاً عن الاستراتيجيات الوقائية، بما في ذلك استراتيجيات تطعيم الحيوانات، وممارسات التربية الجيدة، والأمن البيولوجي، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

وفيما يتعلق بالبيئة ، يؤكد الإعلان على الحاجة إلى منع ومعالجة تصريف مضادات الميكروبات في البيئة, كما يدعو إلى زيادة البحث والمعرفة بشأن الأبعاد البيئية لمقاومة مضادات الميكروبات وتحفيز الإجراءات لمعالجة المصادر الرئيسية للتلوث الناجم عن مضادات الميكروبات.

واعترافاً بأن مقاومة مضادات الميكروبات تشكل مشكلة معقدة، يعترف الإعلان بالحاجة إلى استجابة متعددة القطاعات تجمع بين التدخلات الخاصة بالقطاعات البشرية والزراعية والحيوانية والبيئية.

وقال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة كو دونغ يو: "إن التحدي المتعدد القطاعات المتمثل في مقاومة مضادات الميكروبات يتطلب اتباع نهج أنظمة الصحة الواحدة الذي يوحد صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، بدعم من حوكمة عالمية قوية وخاضعة للمساءلة لمقاومة مضادات الميكروبات. إن التمويل المستدام والمتنوع ضروري لدعم تحديد الأولويات الواضحة والأهداف القابلة للقياس التي تدفع إلى اتخاذ إجراءات حاسمة مع الاعتراف بالسياقات الوطنية والإقليمية. يجب أن نضمن الوصول الشامل إلى الأدوية والعلاجات والتشخيصات، وخاصة في البلدان النامية وفي جميع القطاعات، مع تعزيز التدابير الوقائية والاستثمار في البحث والابتكار وبناء القدرات ومبادرات التوعية الجريئة. تعتمد صحتنا على الغذاء الآمن والمغذي، ويعتمد الأمن الغذائي على أنظمة الأغذية الزراعية الصحية والمستدامة والمرنة والشاملة.

منذ ما يقرب من 79 عامًا، ظلت منظمة الأغذية والزراعة ثابتة في مهمتها لتأمين الغذاء الآمن والمغذي للجميع. نحن ندعم هذا الإعلان بشكل كامل ونظل ملتزمين بنهج متعدد القطاعات ومتعدد الأطراف للقضاء على مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات في أنظمة الأغذية الزراعية".

وقالت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: "تتزايد الأدلة على أن البيئة تلعب دورًا مهمًا في تطور وانتشار ونقل مقاومة مضادات الميكروبات، بما في ذلك الانتقال بين البشر والحيوانات إلى البشر، وإذا أردنا الحد من عبء مقاومة مضادات الميكروبات ومخاطرها، فيجب أن تكون البيئة جزءًا من الحل. ويعترف إعلان اليوم بهذه الحاجة، وسيواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة التواجد في طليعة الجهود الرامية إلى الحد من عبء مقاومة مضادات الميكروبات على المجتمعات ومعالجة الأزمة الكوكبية الثلاثية".

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "في القرن الذي انقضى منذ اكتشف ألكسندر فليمنج البنسلين في أحد مختبرات لندن، أصبحت المضادات الحيوية ركيزة أساسية للطب، حيث حولت العدوى القاتلة إلى حالات قابلة للعلاج والشفاء. وتهدد مقاومة مضادات الميكروبات بإلغاء هذا التقدم، مما يجعلها بلا شك واحدة من أكثر التحديات الصحية إلحاحًا في عصرنا. يتضمن إعلان اليوم التزامات حيوية من شأنها، إذا ترجمت إلى عمل، أن تساعد في تتبع مقاومة مضادات الميكروبات وإبطائها وتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية المضادة للميكروبات مثل المضادات الحيوية وتحفيز تطوير أدوية جديدة".

وقالت الدكتورة إيمانويل سوبيران المديرة العامة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية: "تساعد المضادات الحيوية الحيوانات والبشر على العيش لفترة أطول وبصحة أفضل، ولكن العديد من هذه الأدوية المنقذة للحياة تفقد فعاليتها بشكل خطير، مما يخلف آثارًا مدمرة ليس فقط على صحة الإنسان، بل وأيضًا على الثروة الحيوانية والاقتصاد بشكل عام".

وأضافت: "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ونحن نرحب بالالتزامات العديدة التي تعهدت بها البلدان من خلال هذا الإعلان السياسي. إن إعطاء الأولوية للتدابير الوقائية ضد الأمراض المعدية في الحيوانات أمر بالغ الأهمية، ولهذا السبب ستواصل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية مساعدة البلدان من خلال تطوير المعايير والمبادئ التوجيهية، وتقييم الأطر السياسية لوصف المضادات الحيوية ودعم تنفيذ برامج الأمن البيولوجي والتطعيم ضد الأمراض ذات الأولوية التي يمكن أن تساعد في تقليل الحاجة إلى المضادات الحيوية، من بين تدابير أخرى".

ويضفي الإعلان طابعًا رسميًا على الأمانة المشتركة الرباعية الدائمة المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات باعتبارها الآلية التنسيقية المركزية لدعم الاستجابة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات، كما يطلب الإعلان من المنظمات الرباعية، إلى جانب البلدان، تحديث خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات بحلول عام 2026 لضمان استجابة متعددة القطاعات قوية وشاملة، من خلال نهج الصحة الواحدة. كما يمنح الإعلان الرباعية تفويضًا لمتابعة تنفيذ خطة العمل العالمية ونتائج الإعلان السياسي والإبلاغ عنها.

كما يعترف بالمساهمات الحاسمة لآليات حوكمة مقاومة مضادات الميكروبات العالمية، بما في ذلك مجموعة القادة العالميين ومنصة شراكة أصحاب المصلحة المتعددين في مقاومة مضادات الميكروبات، ويلتزم بتعزيز هذه الأخيرة، من بين أمور أخرى، لتسهيل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين القطاعات المختلفة وتقييم تقدم الدول الأعضاء في تنفيذ خطط العمل الوطنية متعددة القطاعات بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، كما سيتم إنشاء لجنة مستقلة لجمع الأدلة اللازمة لاتخاذ إجراءات ضد مقاومة مضادات الميكروبات في عام 2025، بعد مشاورات عالمية مع البلدان. وستدعم اللجنة البلدان في جهودها الرامية إلى معالجة مقاومة مضادات الميكروبات.

ويؤكد الإعلان على جوانب رئيسية، بما في ذلك أهمية الوصول إلى الأدوية والعلاجات والتشخيصات، مع الدعوة إلى توفير الحوافز وآليات التمويل لدفع البحث والابتكار والتطوير في مجال الصحة متعدد القطاعات في معالجة مقاومة مضادات الميكروبات. ومن الأهمية بمكان إقامة شراكة أقوى وأكثر شفافية بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الأوساط الأكاديمية.

كما يشجع الإعلان البلدان على الإبلاغ عن بيانات مراقبة عالية الجودة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها بحلول عام 2030، باستخدام الأنظمة العالمية القائمة مثل نظام مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها العالمي (GLASS)، وقاعدة البيانات العالمية لاستخدام مضادات الميكروبات في الحيوانات (ANIMUSE) التابعة للمنظمة العالمية للصحة، ورصد مقاومة مضادات الميكروبات الدولي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (InFARM) ، كما يدعو الإعلان 95٪د% من البلدان إلى الإبلاغ سنويًا عن تنفيذ خطط عملها الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات من خلال مسح التقييم الذاتي لتتبع مقاومة مضادات الميكروبات في البلدان (TrACSS).

