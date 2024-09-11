منظمة الأغذية والزراعة: الوضع الأمنى الغذائى بالسودان يدعو للقلق بشكل كبير

بورتسودان (أ ش أ)

أكد مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبدالحكيم الواعر، أن الوضع الأمنى الغذائى فى السودان يدعو للقلق بشكل كبير .

وقال الواعر، خلال تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، إن نصف سكان السودان في مرحلة حرجة من الغذاء، جراء استمرار الصراع المسلح، ما أدى إلى عدم قدرة المؤسسات الأممية والإنسانية من الوصول إلى المحتاجين للغذاء، علاوة على كثافة هطول الأمطار وزيادة معدل الفيضانات التي منعت القوافل من الوصول إلى ولايتي دارفور وكردفان في غرب السودان .

وعن كيفية مساعدة الفاو للسودان في زيادة الإنتاج في ظل الأوضاع الراهنة، قال إن المنظمة بادرت العام الماضي مع بداية موسم الأمطار بتوزيع 10 آلاف طن من البذور لإنقاذ البلد من المجاعة، كما استهدفنا هذا العام مليون و 200 ألف مزارع ولم نتمكن من الوصول إلى عدد كبير منهم بالمناطق الغربية، مضيفا أن ما تقوم به المنظمة بشكل عاجل هو توفر البذور للموسم الشتوي القادم في نهاية هذا الشهر وبداية الشهر المقبل لإنتاج الخضروات والفواكه والقمح.

وحول ما إذا كان جهود الفاو كافية للسودان، قال "هناك طلب كبير للدعم الدولي والأممي لدعم العمليات الإنسانية، مبينا أن منظمة الفاو وضعت خطة استجابة طارئة لعام 2024 استهدفنا فيها 104 ملايين دولار لتوفير المستلزمات لتفادي المجاعة، قائلا: "ولم نتمكن حتى الآن من توفير نصف هذا المبلغ من خلال المساعدات الدولية".