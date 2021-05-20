اليوم السابع
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الخميس، 20 مايو 2021 08:45 م
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دراسة: فيروس كورونا قد يصيب خلايا العين مباشرة وغسيل اليدين يمنع نقل العدوى

الخميس، 20 مايو 2021 05:00 م
دراسة: فيروس كورونا قد يصيب خلايا العين مباشرة وغسيل اليدين يمنع نقل العدوى نظارات واقية للوجه
كتبت إيناس البنا

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نظارات واقية للوجه

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