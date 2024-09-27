أضرار المشروبات الغازية على المعدة والقولون

كتبت مروة محمود الياس

لطالما كان اختيارك للمشروب الغازي مع الطعام أو بعده أمر غير صحي على الإطلاق، ولا يساعد على الارتواء كما يعتقد البعض خطأ.

قال الدكتور عبد المنعم إبراهيم استشاري الباطنة قصر العينى إن البعض يعتقد أن المياه الغازية تساعد على الترطيب الشديد للجسم ومنع ظهور الجفاف، مؤكدة أن هذا الاعتقاد خاطئ وأن المياه هي المرطب الوحيد والأهم للجسم الذي يحتاجها بشدة.

والمشروبات الغازية لها الكثير من الأضرار نتيجة مكوناتها الخطيرة التي تحتوي على ملونات فضلا عن كميات كبيره من السكر والصوديوم وغيرها الكثير من المكونات الضارة.

وحذر استشاري الباطنة من استهلاك كميات كبيرة من المياه الغازيه تحتوي على جرامات كثيرة من السكر.

ومن بين هذه الأضرار:

ـ اختلال معدلات سكر الدم واضطراباته سواء للأصحاء أو المرضى بمرض السكر من النوع الأول أو الثاني.

ـ اضطرابات في مستويات ضغط الدم وطبيعة سريانه في الجسم.

ـ الزيادة الحاده في الوزن في وقت قصير عند استهلاك كميات كبيره من المياه الغازية.

ـ الشعور السريع بالإجهاد العام واجهاد المعدة.

ـ اما الجهاز الهضمي والمعدة بشكل خاص فيعاني من اضطرابات معوية قد تصل حد عسر الهضم.

ـ التهابات في المعدة.

ـ افراز الحمض المعوي بطريقة غير منتظمة مما يؤثر على جدار الأمعاء وسلامتها.

ـ اضطرابات في البطن مثل آلام في البطن، تقلصات شديده مشكلات هضمية.

ـ تكون الغازات بالبطن والتقلصات الشديدة.

ـ مشكلات اخراجية كالإصابة بالامساك المدن لدى الكثير ممن يتناولون المياه الغازية.

ـ اضطرابات معوية قد تصل حد الشعور بالغثيان.

ـ تهيب الأعراض القولونية التي تصيب مرضى القولون وشعورهم باضطرابات معوية شديدة.