3 نصائح أساسية وبسيطة للوقاية من اضطراب ضغط الدم

كتبت مروة محمود الياس

نمط الحياة الصحي هو الأسلوب الوحيد الذي يمكنك من الوقاية من أمراض الضغط، تلك التي تسبب اضطرابات حادة في نظام ضغط الدم في الجسم، والتي قد تؤدي في الغالب إلى إرتفاع مستويات الضغط مسببة الكثير من الأعراض المرضية، والتي من بينها الصداع واضطراب التوازن، ومشكلات في المستقبل في القلب وغيرها.

وفقا لتقرير نشر في موقع نورث ويسترن ماديسن الطبي ، فإن هناك مجموعة من النصائح البسيطة جدا تفيد في الوقاية من مرض الضغط ومنها:

وزن صحى

الوزن الصحي هو السر في الوقاية من ضغط الدم، اضطراب وزنك سواء إذا كنت تعاني زيادة من الوزن أو فقدان حاد في الوزن على النقيض، يجعل فرص إصابتك باضطرابات في ضغط الدم عالية للغاية، وتحكمك فيه هو السبيل الوحيد للحفاظ على قلبك وعلى مستويات ضغط الدم.

فاتبع أنظمة صحية وفقا للطبيب المختص وحافظ على وزن صحي حتى تحافظ على مستويات الضغط لديك.

الحركة بركة

الخطوه الثانية هي البقاء متحركا دائما فكلما كنت خمولا كلما كنت أكثر عرضة للإصابة بارتفاعات واختلالات فى ضغط الدم، فالمشي لمدة 30 دقيقة يوميا كفيل بأن يقيك من هذا الاضطراب الحاد الذي يصيب جسمك ويسبب اضطرابات حادة في الأكسجين وسريان الدم وضخ الدم بشكل عام في الجسم واضطرابات عامة في الصحة.



كلما تناولت طعامك بشكل صحي كلما كنت أقل عرضة للإصابة بأمراض الظهر، فلا يمكن لشخص يتناول طعاما صحيا مفيدا يحتوي على المياه الكافية لترطيب الجسم وعلى المغذيات الصحية كالخضراوات والبروتين إلا وكان في مأمن من الإصابة باضطرابات الضغط، أما من يعتمد على الاطعمة المصنعة والتي تحتوي على الصوديوم والأطعمة السريعة والأطعمة المقلية يصبح أكثر عرضه لاضطرابات الكوليسترول والضغط واضطرابات الدم كاملة والهضم أيضا.

كلما كنت إنسان صحي تتبع نظاما صحيا حياتيا كلما أصبحت أكثر بعدا وتجنبا للإصابة باضطرابات الضغط، حافظ على نشاطك ووزنك تصبح في مأمن من مرض الضغط، ولا شك أن المتابعة الدورية والفحوصات الدورية وقياس ضغط الدم بين الحين والآخر، خاصة إذا شعرت بأعراض الإعياء والدوخة أو الخمول الشديد أو آلام بالجسم يساعدك على الوقاية مبكرا من اختلالات ضغط الدم.