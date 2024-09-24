وزير العمل يناقش قانون العمل مع وزير الشؤون النيابية

كتبت آية دعبس

استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم، الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للتباحث بشأن بعض الملفات التشريعية المشتركة.

وبحث الجانبان أهمية تكثيف الجهود لسرعة مناقشة مشروع قانون العمل، خلال الفترة المقبلة، فى "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل"، الذي يضم ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب اعمال وعمال، والجهات المختصة ،تمهيدا لعرضه على دورة الانعقاد القادمة لمجلس النواب.

وأكد الجانبان على دور هذا التشريع، في تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

شارك في اللقاء: المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر المستشار القانوني لوزير شئون المجالس النيابية،وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، ود محمود حمزاوي مدير عام المكتب الفني للوزير ، و رشا محمود باحث قانوني بمكتب الوزير ، ومصطفى مجدى باحث بمكتب الوزير.