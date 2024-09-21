اتحاد العمال: قانون العمل الحالى "جيد" ويحتاج لتعديلات

كتبت آية دعبس

أطلق محمد كامل رئيس المؤتمر التثقيفى للاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة، رئيس نقابة النقل العام، فى حضور عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، النسخة التوعوية الأولى الخاصة بحقوق وواجبات العامل التى تقرها القوانين واللوائح المنظمة لآليات العمل بكافة مواقع الانتاج فى أجندة الوظائف الحديثة خاصة فى ظل بزوغ التكنولوجى منها التى تتطلب فكرا مستحدثا قادرا على الابتكار للحاق ِبركاب محتوى وشكل الصناعة ذات التقنية الحديثة.

ونوه عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن قانون العمل الحالى جيد ويحتاج فقط لإجراء تعديلات تشريعية سريعة خاصة فى المواد الخلافية، نافيا إلغاء استمارة ٦ " لأنها تخص التأمينات ولا صلة لها بعقد العمل ولا الفصل التعسفى.

وأكد الجمل، أن أشكال التحديات الاقتصادية العالمية التى تتغير سريعا هى المعوق الرئيسى لإتمام مواد تشريع بحجم قانون عمل جديد لكونه يحتاج إلى وقت ممتد.

أضاف أن التنظيم النقابى قادر على استنهاض وشحذ همم القواعد العمالية لتطوير الأداء الانتاجى من خلال أدواته الممثلة فى المراكز والمعاهد والمؤسسات منها الثقافية والاجتماعية التى يمتلكها وأن هناك خطة لدمجها وإعادة تأهيل عملها بما يتوافق واشكال وأنماط احتياجات وأسواق العمل ومتطلباته الإستراتيجى.

وأشارت النائبة ولاء التمامى نائب رئيس اتحاد محلى لنقابات عمال الجيزة، إلى أن الدورات التثقيفية تعمل على إحداث نقلة نوعية للعمال فى وقت سريع خاصة فى ظل تحديات وتقلبات شكل الصناعات الحديثة.

فريق عمل المؤتمر ضم كلا من نواب رئيس إتحاد محلى نقابات عمال الجيزة محمد ابراهيم وصبرى ابو الدهب ومحمد على ومختار ابو الفتوح ووليد هليل وعبد الرحمن معوض ورضا عبد الله واحمد أنور وسمير منطاش أمين العام وأمام كمال أمين الصندوق واعضاء مجلس ادارة الاتحاد صالح عزت ووليد عبدالقوى وشريف عبد الظاهر وسامى عبد السميع رئيس اللجنة النقابية بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة.

ضم الفريق التنظيمى للمؤتمر فيفى زيادة وامال طيبى ونحمده عبد العزيز ونعمات عبد الحفيظ وسامية احمد وصباح منصور من وحدة التثقيف.

شهد المؤتمر تكريم عدد من النقابيين والنقابيات ممن كان لهم دور مميز خلال مشاركة فاعلة بالدورات التثقيفية التى نفذها الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة.