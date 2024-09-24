وزير التعليم العالى: برامج المنح الدراسية تحقق مخرجات الاستراتيجية الوطنية

محمد صبحى

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إننا نحتفل اليوم بتخريج 224 طالب تخرجوا من برامج مختلفة من المنح الدراسية من خلال التعاون مع الوكالة الأمريكية والتحاق 660 طالب بالمنح الدراسية الجديدة، موجها الشكر للدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة على استضافة الجامعة هذا الحفل



وأضاف وزير التعليم العالى خلال كلمته باحتفالية خريجى برنامج رواد وعلماء مصر المنظم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن ما يميز احتفالية اليوم أنها تجمع كل خريجى برامج المنح الأمريكية فى مصر، متابعا أن لأول مرة تواجد الخريجين وهو من دروس ومخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى وهذا تطبيق لمحاور الاستراتيجية بداية من التعاون الدولى الذى شهد العديد من الانجازات من خلال الشراكات والعلماء والباحثين على مستوى العالم حتى يستفيد شباب مصر من فاعليات التعاون الدولى.

وتابع ، ان احتفالية اليوم تحقق محور التكامل المنصوص عليه ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، لان اختيار الطلاب تم بناء على تمثيل كل اقاليم الدولة المصرية وشاهدنا اليوم ان الموضوع عير مقتصر على جامعة محددة ولا تخصص محدد ولكن تحقق تكامل بين القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى البرامج التى يدرسها الطلاب مثل الزراعة والمياه والطاقة الجديدة والمتجددة وهى كلها برامج تحتاجها الدولة المصرية فى خطط التنمية وهذا ضمن محاور الاستراتيجية.

واستطرد وزير التعليم العالى، ان الاحتفالية والبرامج تحقق محور الابتكار كأحد مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، بإلاضافة إلى تحقيق مخرج الاهتمام بالمرأة والطالبات متابعا حجم الطلاب فى التعليم العالى أكثر من 3.5 مليون طالب وطالبة منهم حوالى 53 % طالبات .



