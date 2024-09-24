اليوم السابع
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التعليم العالى: تكليف أيمن فريد بتسيير أعمال قطاع الشئون الثقافية والبعثات

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 03:19 م
التعليم العالى: تكليف أيمن فريد بتسيير أعمال قطاع الشئون الثقافية والبعثات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
محمد صبحى

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أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى قرارًا وزاريًا بتكليف الدكتور أيمن أحمد فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، بالقيام بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والإشراف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.

 

وكان الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجى، قد أكد أن جامعة القاهرة تشهد احتفال كبير يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، موضحا أن لدينا 188 طالبا من الخريجين و660 طالبا تدرس فى الجامعات الأهلية فى مصر وهناك تباين فى حجم الطلاب والخريجين مؤكدا على فلسفة التعاون الدولى فى مجالات التعليم العالى.







ايمن فريد

التعليم العالى

قطاع البعثات

اخبار مصر



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