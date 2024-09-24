وزارة التعليم تعلن وظائف بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وظائف للمعلمين بـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، بمحافظتين القليوبية والغربية، مشيرا إلي أن التقديم للوظائف بالمديريات التعليمية، وأن أخر موعد للتقديم هو يوم 29 سبتمبر الجاري .

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط التقديم في وظيفة معلم تعليم فني بمعمل الفاب لاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وهي :-

- حصول المتقدم على مؤهل عالي على رأس العمل بالتعليم الصناعي.

- - اجادة استخدام الحاسب الآلي .

- اجادة اللغة الإنجليزية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، تفوض المديرية مسئول لتجميع الطلبات المقدمة في فترة الإعلان وارسال صحيفة أحوال حديثة لكل متقدم، وسيرة ذاتية لكل متقدم بالإضافة الى ملف pdf معتمد ومختوم به البيانات التالية المتقدمين ( اسم المتقدم - الرقم القومي - الوظيفة الحالية - مادة التدريس - التخصص على الكادر - اسم المؤهل - رقم الموبايل - البريد الالكتروني ( وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط فقط مع مراعاة الدقة في ارسال المطلوب ومن يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية.

وأضافت وزارة التعليم، على ان يرسل المطلوب من البريد الالكتروني الرسمي للمديرية الى البريد الالكتروني التالي : edustd@stemschools.moe.edu.eg و itadmin@stemschools.moe.edu.eg