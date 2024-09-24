التعليم توضح تفاصيل تنفيذ الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للطلاب

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، موضحة أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نحو تنفيذ ما ورد بالقرارات الوزارية أرقام ( 136 - 137 - 138 ) فيما يخص تفعيل التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية المعدة من قبل مديرى عموم تنمية المواد الدراسية، يتم التوجيه لكافة الإدارات التعليمية والمدارس التابعة بمختلف أنواعها نحو استخدام بوابة التعليم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واخطار كافة المدارس بالواجبات المنزلية اليومية والتقييمات الأسبوعية على أن تنفذ من خلال تقسيم الفصل إلى ثلاث مجموعات أثناء التقييم وتنوع التقييمات كالية لضمان تحقيق هدف التقييم وقياس نواتج التعلم المستهدفة مع التلاميذ بكافة المراحل المختلفة.

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف مجموعة من القرارات المهمة كالتالى:

- لا يوجد تابلت للمدارس الخاصة والكتب موجودة على موقع الوزارة كوسيلة ومصدر للتعلم، مع تسليم طلاب المدارس الحكومية التابلت بالصف الأول الثانوى العام.

- خروج اللغات الأجنبية الثانية من المجموع في الثانوية العامة.

- إضافة وحدة من الجيولوجيا على مادة الأحياء في الثانوية العامة.

- لا تغيير في طريقة امتحانات الثانوية العامة (البابل شيت مستمر).

- آلية محكمة للسيطرة على محاولات الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.

- المعلم الذى يرغب فى زيادة مرتبه يحصل على حصص زيادة مقابل 50 جنيها للحصة الواحدة.

- تدريس البرمجة للصف الأول الثانوي من العام الدراسي بعد المقبل.

- إعادة النظر فى تأشيرة فوق الكثافة لطلاب المدارس من العام الدراسي بعد المقبل.

الواجب المنزلي سيكون موحد لجميع الطلاب بكل الصفوف وسيتم نشر الواجب المرتبط بكل درس على موقع الوزارة والمطلوب من الطالب يعمله في الواجب بكل درس هيكون على موقع الوزارة.

- صيغة موحدة للاختبارات الأسبوعية والامتحانات الشهرية على مستوى الجمهورية.

- لا تراجع عن إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية.