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وزارة التعليم: الحد من كثافة الفصول بمدارس الإسكندرية وانتظام الدراسة.. صور

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 05:34 م
وزارة التعليم: الحد من كثافة الفصول بمدارس الإسكندرية وانتظام الدراسة.. صور طلاب المدارس بالإسكندرية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن انتظام الدراسة بمختلف مدارس الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية وتطبيق آليات الحد من الكثافات الطلابية بالفصول الدراسية، الجدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية من ضمن عدة محافظات تعانى من ارتفاع الكثافة الطلابية فيها داخل الفصول .

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف مجموعة من القرارات المهمة كالتالى:

- لا يوجد تابلت للمدارس الخاصة والكتب موجودة على موقع الوزارة كوسيلة ومصدر للتعلم، مع تسليم طلاب المدارس الحكومية التابلت بالصف الأول الثانوى العام.

- خروج اللغات الأجنبية الثانية من المجموع في الثانوية العامة.

- إضافة وحدة من الجيولوجيا على مادة الأحياء في الثانوية العامة.

- لا تغيير في طريقة امتحانات الثانوية العامة (البابل شيت مستمر).
- آلية محكمة للسيطرة على محاولات الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.
- المعلم الذى يرغب فى زيادة مرتبه يحصل على حصص زيادة مقابل 50 جنيه للحصة الواحدة.

- تدريس البرمجة للصف الأول الثانوي من العام الدراسي بعد المقبل.

- إعادة النظر فى تأشيرة فوق الكثافة لطلاب المدارس من العام الدراسي بعد المقبل.

الواجب المنزلي سيكون موحد لجميع الطلاب بكل الصفوف وسيتم نشر الواجب المرتبط بكل درس عى موقع الوزارة والمطلوب من الطالب يعمله في الواجب بكل درس هيكون على موقع الوزارة.

- صيغة موحدة للاختبارات الأسبوعية والامتحانات الشهرية على مستوى الجمهورية
- لا تراجع عن إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية.

 
 
 
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 انتظام الدراسة
 
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