نقيب البترول: الوزارة تحدث أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث عن الغاز

كتبت آية دعبس

شارك عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أعمال الجمعية العامة لأحد الشركات القابضة للغازات الطبيعية، لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2023/2024

وثمن رئيس نقابة البترول دور وزارة البترول، في السعى الدائم من اجل زيادة الإنتاج و الإسراع بتطوير وتحديث البنية التحتية لشركات البترول، ورفع كفاءتها بما يمكنه من مواجهة التحديات العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، مؤكدا أن الوزارة أخذت على عاتقها تحديث أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز في مصر واتباع افضل الممارسات العالمية بما انعكس ايجاباً على جذب شركات كبرى جديدة للعمل في مصر وتعزيز استثمارات الشركات العالمية القائمة،التى تعد تلك الاستثمارات حجر الزاوية في تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لإكتشاف المزيد من الاحتياطيات البترولية والغازية وزيادة الانتاج .

واضاف صابر، ان المهندس كريم بدوى وزير البترول، أشاد بالدور الهام الذى تؤديه الشركة فى تأمين امدادات الغاز الطبيعى للسوق المحلى ودورها المحورى خلال السنوات الأخيرة فى دخول شركات عالمية كبيرة للاستثمار فى مجال الغاز الطبيعى فى مصر وخاصة فى منطقة البحر المتوسط ، مشيراً إلى أهمية دور الشركة فى تحقيق نمو أكبر لموارد مصر من الغاز فى المستقبل والعمل المشترك مع الشركات العالمية للتعجيل بتنمية الاكتشافات خلال الفترة المقبلة.



وقال صابر، إن المهندس كريم بدوى، شدد خلال الجمعية على أهمية الحفاظ على البيئة المحيطة بمواقع العمل البترولى وكذلك اتباع كافة سبل الحفاظ على سلامة وأمن العاملين ، مؤكداً أن تحقيق النجاحات مرتبط بشكل وثيق بالحفاظ على البيئة والسلامة وكعامل محفز للاستثمارات ومشجع للقوى العاملة فى بذل الجهود.



وشدد على أهمية تعزيز دور المرأة فى مختلف مجالات العمل بالقطاع باعتبارها عنصر فاعل وهام فى تحقيق المزيد من النجاحات ، ولفت إلى أن الاحصاءات العالمية تؤكد أن التوازن فى العمل بين الجنسين يحقق نتائج أكبر، كما أكد على أهمية دور نقابة العاملين فى قطاع البترول كشريك أساسى فى مجهودات التنمية والتطوير.

واشاد صابر، بجهود المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية في تذليل العقبات ومواجهة التحديات وزيادة جاذبية فرص الاستثمار للاستمرار فى تحويل منظومة البحث عن الغاز والبترول إلى وجهة استثمارية جاذبة في مواجهة المنافسة الكبيرة على جذب الاستثمار في هذا المجال، وفتح حوار مستمر مع الشركاء الأجانب لتوفير كافة السبل التحفيزية والدعم لحثهم على التوسع فى أعمالهم فى مصر وضخ المزيد من الاستثمارات بهدف تحقيق الاكتشافات وزيادة الإنتاج، واهتمام وزارة البترول بتمكن المرأة داخل قطاع البترول، بالاضافة الي الاهتمام بالعنصر البشرى واتاحة الفرصة امام الشباب لإخراج قيادت صف ثانى وثالث داخل قطاع البترول



