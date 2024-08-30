نقابة البترول تواصل انعقاد اجتماعاتها وتلتقى بنقابيين القطاع الاستثمارى

كتبت آية دعبس

واصل عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول لليوم الثالث علي التوالي عقد اجتماعات لرؤساء اللجان النقابية لشركات القطاع البترول العام والمشترك و الاستثمارى، وذلك لمناقشة متطلبات عمال شركات القطاعات ومستجدات الدورة النقابية الحالية، وذلك بمقر النقابة العامة بحدائق القبة.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، لشركات قطاع البترول الاستثمارى، وفي مقدمتها آخر المستجدات عن الدورة النقابية الحالية، ووضع آلية لخطوط الدورة وحل المشاكل التي تعرقل عجلة الانتاج والحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم.

وأكد رئيس نقابة البترول خلال الاجتماع، أن الفترة القادمة تتطلب من جميع أعضاء اللجان النقابية السعى والعمل بإخلاص والحرص على انهاء مطالب العاملين، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الهدف المرجو منا كنقابيين.

وطالب صابر خلال الاجتماع حث العاملين داخل مواقع العمل على زيادة الإنتاج وبذل قصاري الجهد من أجل رفعة شأن القطاع وبث روح التطوير والابتكار واخراج طاقتهم،، مؤكدا ان النقابة العامة استمعت الي جميع متطلبات العاملين من خلال النقابات في الشركات وستسعى لعرض تلك الطلبات خلال الايام المقبلة على السلطة المختصة للتفاوض نحو آليات التنفيذ الممكنة.