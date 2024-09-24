مهرجان رياضى ودورة للإنقاذ وبرنامج ريحانة ضمن مبادرة بداية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عدد من الفعاليات ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، منها المهرجان الرياضي للألعاب الترويحية بمركز شباب سيدى سالم بمشاركة 50 شابا وفتاة، وتدريبات ناشئين تايكوندو دسوق أسبوعياً أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، دورة "إنقاذ الغرقى والإسعافات الأولية" بنادي سخا.

كما نظمت اللقاء التعريفي ببرنامج "ريحانة " بمركز شباب شنو بمشاركة 30 فتاة من أعضاء المركز، ضمن سلسلة من اللقاءات بمراكز شباب المحافظة، الذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن «ريحانة» يهدف إلى تمكين الفتيات، زيادة وعيهن، صقل مهاراتهن، تعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، توعيتهن بجميع حقوقهن، مهارات التواصل وتضمنت الجلسات تعريف الفتيات بمبادرة ريحانة، سبب تسميتها بذلك وشرح الأهداف التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها ، كما يناقش البرنامج عدداً من المحاور الهامة التي تخص الفتاة منها ، الاتيكيت، التغذية السليمة، القيادة النسوية الجوانب الصحية للفتيات، ريادة الأعمال والحقوق القانونية، الرياضة، المشاركة في الحياة السياسية.



الحضور خلال فعاليات برنامج ريحانه



تدريبات ناشئين تايكوندو دسوق



لقاءات تعريفية ببرنامج ريحانه