إطلاق ملتقى الفتيات للحرف اليدوية ضمن مبادرة بناء الإنسان بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، فعاليات ملتقى الحرف اليدوية لأندية الفتاة والمرأة بمركز شباب مدينة العريش في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بمشاركة عدد كبير من الفتيات الأعضاء في أندية الفتاة والمرأة في المحافظة، والملتقى يأتي بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج التطوعية والكشفية بوزارة الشباب والرياضة، ويهدف إلى تأهيل الفتيات وتمكينهن اقتصاديًا.

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن الهدف الأساسي من الملتقى هو تدريب الفتيات على الحرف اليدوية المختلفة مثل التطريز، لمواجهة مشكلة البطالة وتأهيلهن لسوق العمل الحر، يسعى البرنامج إلى إكساب الفتيات مهارات جديدة تمكنهن من بدء مشروعات صغيرة تحقق لهن أرباحًا، وتساعدهن في توفير حياة كريمة لأنفسهن ولأسرهن.

والملتقى يُركز بشكل خاص على المهارات الحرفية للمرأة السيناوية، ويسعى لمساعدتها في إنتاج وتسويق منتجاتها من خلال معارض تُنظمها وزارة الشباب والرياضة، يُعزز هذا النوع من المبادرات فرص المرأة في المشاركة الفعّالة في الاقتصاد المحلي، ويسهم في تعزيز استقلالها المالي وتطوير قدراتها.

واختتمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، من خلال إدارة تنمية الشباب، المرحلة الخامسة من مشروع "قيم وحياة" الذي استمر لمدة يومين بمشاركة عدد من العاملين بالمديرية، ويهدف المشروع إلى تأهيل وتدريب الموظفين ، وتنفيذ حملات توعوية تطوعية تعزز القيم الاجتماعية والأخلاقية.



وأوضحت منسقتا البرنامج، هناء الشريف و إيمان خليفة ، أن التدريب الذي تم تنفيذه على مدار يومين، ركز على نشر القيم الأساسية مثل السعادة، الصدق، النزاهة، التعاون، والاحترام،هذه القيم تعتبر أساسًا لبناء مجتمع قوي يسوده التعاون والمحبة.

كما أشارت المنسقتان إلى أن المشروع يخطط لإقامة 20 ورشة تدريبية في مختلف مراكز الشباب بالمحافظة، بهدف نقل هذه القيم إلى المدارس والجامعات ودور الأيتام وغيرها من المؤسسات.