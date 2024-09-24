محافظ شمال سيناء يسلم الأنوال للمتدربات على صناعة الكليم بمدينة نخل

شمال سيناء - محمد حسين

سلم اللواء الدكتور خالد مجاور محمد، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، الأنوال للسيدات المتدربات على صناعة الكليم في مدينة نخل بوسط سيناء، جاء ذلك في إطار مشروع تمكين السيدات اقتصاديًا وتأهيلهن لسوق العمل من خلال تعلم صناعة الكليم وتسويق المنتجات.

أوضح المحافظ أن هذا المشروع يُنفذ بالتعاون بين مجلس مدينة نخل وجمعية تنمية المجتمع بقرية الجورة. وأضاف أن الهدف من المشروع هو إطلاق تجمع اقتصادي للسيدات في مركز نخل بوسط سيناء، مما يوفر فرص عمل حقيقية للنساء في مجالات صناعة الكليم والتسويق، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي للمرأة.

أشار اللواء خالد مجاور إلى أن المشروع لا يقتصر على تعليم النساء صناعة الكليم فقط، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز مهارات التسويق لمنتجاتهن، ما يساهم في خلق فرص اقتصادية مستدامة. ويعد هذا المشروع أحد المشروعات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، حيث يسعى لتوفير مصادر دخل جديدة وتحقيق الشمول الاقتصادي للمرأة.

تحدث الدكتور خالد زايد، مدير المشروعات بالجمعية المنفذة للمشروع موضحًا أن المشروع يعتمد على تصنيع الكليم بأحدث التصميمات واختيار أفضل المنتجات للاشتراك بها في المعارض المحلية والدولية.

وأضاف أن الجمعية قامت بتوفير كافة مستلزمات صناعة الكليم، مع تقديم تصميمات حديثة باستخدام التكنولوجيا المتطورة وآليات البحث والتصميم المتقدمة.

كما أشار زايد إلى أنه تم تدريب السيدات على مهارات الإنتاج والتشطيب وفقًا للمعايير المطلوبة، مع وجود متابعة مستمرة من قبل أخصائيي المشروعات لضمان الجودة العالية. وعقب استكمال تصنيع المنتجات، يتم التنسيق لتسويقها من خلال القنوات التقليدية والإلكترونية، مما يسهم في تحقيق انتشار أوسع للمنتجات وزيادة فرص التصدير.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يعد خطوة كبيرة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا في وسط سيناء، حيث يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل جديدة للسيدات، مما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن مثل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي، خاصة في المناطق الريفية والنائية.

أعرب اللواء خالد مجاور عن تقديره للجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية لإنجاح هذا المشروع، مؤكدًا أن المحافظة ستستمر في دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتمكين المرأة وتطوير مهاراتها في مختلف المجالات.