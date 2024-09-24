محافظ البحيرة تكرم مديرى التأمين الصحى ومستشفى رشيد العام

البحيرة - ناصر جودة

كرمت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، كلًا من الدكتورة بسنت محمود سالم، مدير إدارة المنطقة الطبية الثانية فرع البحيرة للتأمين الصحى، والدكتور عبد الوهاب على منسى، مدير مستشفى رشيد العام، تقديرًا لجهودهما الملموسة فى تحسين مستوى الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وأعربت محافظ البحيرة عن تقديرها لجهود جميع الكوادر الطبية والإدارية والفنية بالقطاع الصحى بالبحيرة، مؤكدة أن هذه الجهود الفعالة تعزز من مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وقامت الدكتورة جاكلين عازر بمنح شهادات تقدير للدكتورة بسنت والدكتور منسى، وذلك عرفانًا بجهودهما الدؤوبة التى أثمرت عن رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن هذا التكريم يأتى فى إطار الاستراتيجية التى تتبناها المحافظة لدعم وتشجيع الكفاءات المتميزة التى تسهم بجهودها فى تحسين الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين وذلك تحقيقًا لرؤية مصر 2030 ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.