محافظ البحيرة تقرر تكريم مدير مستشفى رشيد العام تقديرا لجهوده فى خدمة المرضى

البحيرة – ناصر جودة

قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تكريم الدكتور عبد الوهاب منسى مدير مستشفى رشيد العام تقديرًا للأداء المتميز داخل كافة أقسام المستشفى وحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى.

كما أعربت محافظ البحيرة عن إشادتها بجهود جميع العاملين من كوادر طبية، إدارية، وفنية، تقديرًا لدورهم الفعّال في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة، مما يُعد نموذجًا يُحتذى به في تقديم الرعاية الصحية.

جاء قرار التكريم عقب زيارة تفقدية قامت بها المحافظ للمستشفى نهاية الأسبوع الماضي خلال افتتاح وحدة العناية المركزة بالمستشفى، حيث أبدت إعجابها بمستوى النظافة، انتظام العمل، وحسن التعامل مع المرضى.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن هذا التكريم يأتي ضمن استراتيجية المحافظة لدعم الكفاءات المتميزة وتحفيزها للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات، مشددة على أهمية إبراز تلك النماذج المضيئة والاقتداء بها.

كما شددت محافظ البحيرة على أهمية تحفيز العناصر المتميزة التي تبذل جهودًا لخدمة المواطنين، وتقويم أى عناصر متقاعسة عن أداء واجبها أو تتكاسل عن مهام وظيفتها، تحقيقًا للصالح العام.