محافظة الجيزة تزيل 13 كشكا وفاترينة إشغالات مقامة بالمخالفة فى المنيب

كتبت – مرام محمد

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حملات حي جنوب الجيزة في إزالة الإشغالات والتعديات من الطريق العام وتيسير الحركة المرورية.

وشن حي جنوب حملة مكبرة بنطاق قطاع المنيب، أسفرت عن إزالة 13 كشك وفاترينة وعشش مخالفة مقامة بالطريق العام تعيق حركة المارة والمركبات وتعكس مظهر غير حضاري.

وشملت الحملات رفع 170 حالة إشغال متنوعة ما بين استاندات معروضات بنهر الطريق وترابيزات وكراسي وإشغالات لمقاهي ومحال تعيق حركة المواطنين، وذلك بمتابعة من الدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب، وقد تم التحفظ على الإشغالات بمخازن الحي وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وشملت الحملات تنفيذ أعمال تجريد وتمهيد ورفع كفاءة لمسار الطريق وتحسين حالة النظافة بمنطقة المنيب.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة شن حملات تحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح بأي تعدٍ على الطريق العام لتسهيل حركة المواطنين.



إزالة أكشاك مخالفة فى المنيب