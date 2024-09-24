قوات الاحتلال تقتحم مدينتى نابلس والبيرة بالضفة الغربية

أحمد علوى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينتي نابلس والبيرة في الضفة الغربية وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس وبلدات عزون شرق قلقيلية، واليامون غرب جنين، وبيتا جنوب نابلس.