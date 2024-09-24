ضمن فعاليات "بداية جديدة".. توقيع الكشف على 722 مريضا فى قافلة بقرية 31 بصار

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزراة الصحة والسكان بالدقهلية، عن توقيع الكشف الطبى على نحو 722 مريضاً بقرية 31 بصار، التابعة لمركز بلقاس، وذلك ضمن فعاليات قافلة علاجية بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود، منسق عام القوافل العلاجية.

وأضاف وكيل الوزراة أن القافلة تضمنت نحو 8 عيادات: (باطنة، أطفال، جراحة، جلدية، أنف وأذن، أسنان، نسا وتنظيم أسرة، رمد، عظام)، إلى جانب فريق المبادرة والتثقيف الصحي، وجاء البيان كالتالي: (باطنة 114، أطفال 130

عظام، 93، جراحة 85، أسنان 90، جلدية 112، نسا وتنظيم أسرة 58، رمد 40).

كما تم إجراء 153 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و 40 حالة أشعة عادية، وموجات صوتية، فضلًا عن فحوصات لـ 124 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وتحويل 18 حالات للمستشفيات؛ لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار قراراين للعلاج على نفقة الدولة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة بالتزامن مع انطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" على توسيع عدد القوافل الطبية بالمناطق النائية والمحرومة، بالإضافة إلى توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 40 ندوة تثقيفية.