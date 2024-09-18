الكشف على 814 مريضا بأول قافلة علاجية ضمن مبادرة "بداية" بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزراة الصحة والسكان بالدقهلية عن توقيع الكشف الطبى على نحو 814 مريضاً بقرية الحاكمية، التابعة لمركز ميت غمر، وذلك ضمن فعاليات أول قافلة علاجية بالمبادرة الرئاسية "بداية".

وأضاف وكيل الوزراة، أن القافلة تضمنت نحو 9 عيادات (باطنة، أطفال، جراحة، جلدية، أنف وأذن، أسنان، نسا وتنظيم أسرة، رمد، عظام)، إلى جانب فريق المبادرة والتثقيف الصحي.

وقد جاء بيان القافلة كالتالي: (باطنة 151، أطفال 117، عظام 131، جراحة 38، أنف وأذن 60، أسنان 25، جلدية 165، نسا وتنظيم أسرة 39، رمد 88).

كما تم إجراء 211 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و41 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلًا عن فحوصات لـ 149 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وتحويل 4 حالات للمستشفيات؛ لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة بالتزامن مع انطلاق مبادرة بداية لتنمية الإنسان على توسيع عدد القوافل الطبية بالمناطق النائية والمحرومة علاوة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 40 ندوة تثقيفية.