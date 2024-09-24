بعيدا عن الوزن.. علامات غير شائعة تكشف إصابتك باضطرابات في الغدة الدرقية

كتبت مروة محمود الياس

كثير من الأشخاص يعتقد خطأ أن اضطرابات الغدة الدرقية لا تخلف أي أعراض إلا بزيادة الوزن أو نقصانه الحاد، ولكن هناك الكثير من الأعراض والعلامات التي قد تكشف لك خللا في الغدة الدرقية.

وفقا لتقرير نشر في موقعmdanderson فإن هناك الكثير من الأعراض التي قد تؤكد إصابتك إما بقصور أو بفرط شديد في نشاط الغدة الدرقية، وفي الحالتين يخلف هذا الأمر اضطرابا في هرمون الغدة، مما يؤثر على الجسم ويعطي علامات وأعراض تجبرك على زيارة المختص الذي يجري الفحوصات ويتابع الحالة، ويصف الدواء المناسب لعلاج اضطرابات الغدة الدرقية لكي يتوازن جسمك وهرموناتك.

من أبرز العلامات التي تظهر بسبب اضطرابات الغدة الدرقية بشكل عام:

التساقط المتتالي في الشعر غير المبرر

قد تشعر باحتباس للمياه والسوائل في جسمك على الدوام

اضطرابات النوم الحادة والأرق الشديد

اضطرابات في الإمساك فقد تعاني من صعوبه في التبرز لأيام ومشكلات كثيرة في هذا الأمر

اضطرابات في وظائف القلب لدى بعض المرضى

قد تعاني البعض من اضطرابات حادة في الدورة الشهرية

اضطرابات في الجسم فلا تستطيع الاحتفاظ بدرجة حرارتك متزنة بل تشعر على الدوام ان درجات الحرارة لا يمكنك تحملها

وأضاف التقرير مجموعة أخرى من العلامات التي تدل بشكل خاص على قصور الغدة الدرقية والتي من بينها:



انتفاخ شديد أو تورم في الساقين لدى بعض الحالات

الخمول والتعب العام والوهن الشديد

جفاف وتقشر في الجلد ملحوظ للغاية

عدم قدرة الإنسان على تحمل البرد وانخفاض درجات الحرارة

ترقق الشعر بشكل ظاهر

تورمات وانتفاخات في الوجه أيضا