لمرضى الغدة الدرقية.. 5 نصائح لتجنب المضاعفات

كتبت فاطمة ياسر

الغدة الدرقية من أعضاء الجسم المهمة لأنها تنظم عملية التمثيل الغذائى، وتحسن أيضا حيوية الجسم، وتعمل على تنظيم الهضم وتقلل من التعرض لمشاكل الجهاز الهضمى، بالإضافة إلى تنظيم الخصوبة وتقليل فرص العقم.

وصرح الدكتور رائف بطرس استشارى السكر والغدد الصماء فى كلية طب عين شمس، على ضرورة الاهتمام بصحة الغدة الدرقية، عن طريق القيام بالفحوصات الطبية المرتبطة بها وهى "tsh" و"freet3" و"freet4"، فهذه التحاليل مرتبطة بصحة الغدة وتساعد في إكتشاف وجود خلل بها.

وقدم استشارى الغدد الصماء، بعض النصائح التى يجب على مريض الغدة الدرقية القيام بها، حتى يتجنب التعرض لأى مضاعفات، ومنها..

1- الكالسيوم

على مريض الغدة الدرقية الاهتمام بتناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالكالسيوم، لأن من أعراض الغدة الدرقية تقليل نسبه فى الجسم، لذا يجب الإكثار من تناول منتجات الألبان مثل الزبادى والجبن والحليب، لافتا أن هذه المنتجات تساهم أيضا فى إنتاج هرمونات الغدة الدرقية بشكل جيد.

2- الطعام الصحى

الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية الغنية بجميع العناصر الغذائية من أهم النصائح التى يجب القيام بها بشكل عام، ولمريض الغدة الدرقية بشكل خاص، لأن الغذاء المتوازن يساهم فى تنظيم إفراز هرمونات الغدة الدرقية، ولذا يجب الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات، والبقوليات، والحبوب الكاملة، الأسماك.

3- ممارسة الرياضة

الرياضة وممارستها تعد من أهم الأمور التى يجب القيام بها لتنشط الدورة الدموية بالجسم، وبشكل خاص لمريض الغدة الدرقية فهى تعمل على تقليل مستويات هرمونى الأدرينالين والكورتيزول مقابل زيادة هرمون الإندورفين، وهذه الهرمونات تعمل على تحسين الحالة المزاجية التى تؤثر سلبا على الغدة الدرقية حال نشاطها بشكل غير طبيعى.