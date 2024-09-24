بالزى الأزهرى.. طلاب المعاهد الأزهرية بسوهاج ينتظمون فى الدراسة

سوهاج محمود مقبول

قدم تليفزيون اليوم السابع صباح اليوم بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان بالزي الأزهري .. طلاب المعاهد الأزهرية بسوهاج ينتظمون في الدراسة، حيث تناول البث انتظام العملية التعليمة داخل معاهد سوهاج الأزهرية مع وجود مرور دورى من قيادات الأزهر على كافة المعاهد بشكل دورى.

وعلى جانب أخر تابع الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم، انتظام العملية التعليمية بمعاهد سوهاج الأزهرية، وخلال جولته التفقدية تابع رئيس المنطقة العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، اطمأن فضيلته على انتظام العملية التعليمية بالمعهد، وحث الطلاب على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم من بداية العام الدراسي، كما وجَه فضيلته على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الثقافية والرياضية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد حمادى، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، خلال الفعاليات الخاصة بالمشروع القومي الرئاسي للتنمية البشرية، مبادرة "بداية جديدة"، أنه تم البدء العمل بالمبادرة بندوة التخلق بأخلاق القرآن الكريم، حيث إن التخلق بأخلاق القرآن الكريم من أهم وسائل بناء الإنسان القدوة النافع لمجتمعه ووطنه.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أن المنطقة تشارك في المبادرة الرئاسية بعدد 28 فعالية تستمر على مدار 100 بكافة انحاء المحافظة وأن الأزهر من خلال مبادرة بداية يفتح زراعية للجميع وليس لطلاب الأزهر فقط وأن الأزهر الشريف يعمل على تعزيز وعودة الكثير من القيم المفقودة والتي تنال من عزيمة شبابنا، كقيمة التغاضي والتغافل، مبينا أن الوقوف عند التفاصيل البسيطة يؤثر على العلاقات الطيبة بين البشر مما ينشر البغضاء والكراهية، وأن من القيم المفقودة أيضا قيمة التواصل الاجتماعي التي افتقدناها بشدة في عصرنا الحالي، فلم يعد هناك صلة رحم كما كان قبل ظهور وسائل التكنولوجيا الحديثة والتي أثرت على العلاقات بين الأسر، فتجد الكل مشغول بهاتفه وتركنا التواصل الحقيقي فيما بيننا، وهنا يكمن خطر كبير حيث يمكن تقديم السم في أفكار شبابنا من خلال من يستغلهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يكمن دور الأسرة في المراقبة وتقديم التوعية لهم بصفة مستمرة، حتى نفوت الفرصة على هؤلاء.