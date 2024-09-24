القومي للمرأة يشارك في اللقاء الإقليمي الأول لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العربي

كتب محمود راغب

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات اللقاء الإقليمي الأول لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي العربي في مجال قضايا المرأة، الذى تنظمه منظمة المرأة العربية بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ويضم ممثلي وممثلات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول الأعضاء بالمنظمة للنقاش وتبادل الخبرات حول جهود تعزيز مكتسبات المرأة في دولهم، والمهام التي تضطلع بها الآليات الوطنية ومساعيها لدعم حقوق النساء والفتيات في المجالات كافة، و يقام بالقاهرة في الفترة من 23 إلى 25سبتمبر 2024.

وألقت السفيرة منى عمر عضوة المجلس كلمة خلال جلسة “العروض الوطنية حول جهود الآليات الوطنية في تعزيز مكتسبات المرأة خلال السنوات الخمس الأخيرة”، أكدت خلالها على أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة في كافة محافظات مصر، وأشارت الى جهوده فى محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، وفي المشروع القومي لـ تنمية الأسرة المصرية بما يتضمنه من برامج الشمول المالي والمشاغل والوحدات الإنتاجية، والتثقيف المالي وريادة الأعمال، وأوضحت أن المجلس نجح في توفير الآلاف من فرص العمل، مشيرة إلى تطبيق "تحويشة" في إطار التحول الرقمي لعملية الإدخار بالشراكة مع البنك المركزي.



كما تحدثت عن مبادرة نورة للفتيات والتى تأتى ضمن الإطار الوطني للإستثمار فى الفتيات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، و أكدت على أهمية محور التوعية والتثقيف للمرأة المصرية والذي يعد أهم المحاور لدوره الهام والمؤثر في المجتمع، مثل برامج جلسات الدوار والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة.

كما تحدثت السفيرة منى عمر عن حملات طرق الأبواب التى يطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية وتهدف إلى الوصول للمرأة المصرية لتصحيح المفاهيم الاجتماعية والدينية الخاطئة المتعلقة بالمرأة، كما أشارت إلى مساهمة المجلس في القوافل الطبية على مستوى الجمهورية ومشاركته في الندوات التوعوية في مجال الصحة العامة والإنجابية والوقاية من الأمراض المعدية.



تجدر الاشارة الى أن اللقاء يستهدف التعريف برؤية منظمة المرأة العربية واتجاهات عملها، وأفق تعزيز التعاون فيما بينها وبين تلك الآليات الوطنية التي تعتبر الشريك الاستراتيجي الأول للمنظمة في أداء رسالتها في تمكين النساء والفتيات في المنطقة العربية.



