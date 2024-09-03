فرع المجلس القومى للمرأة يستكمل تنظيم سلسلة جلسات الدوار بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، إستكمل فرع المجلس القومى للمرأة تنظيم سلسلة جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الاقتصادى والثقافى والاجتماعى للأهالى والمواطنين بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، مشيرة إلى أنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم عدد 6 من جلسات الدوار التى استهدفت توعية 300 من السيدات والرجال والشباب وأيضاً الأطفال من الأهالى بقرى الأعقاب وبهاريف بمركز أسوان.

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن برنامج جلسات الدوار يتم تنظيمه بالتعاون مع علماء ومشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية حيث يتناول مناقشة القضية السكانية، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء، وغيرها من التحديات وأساليب رفع الوعى الثقافى والتعليمى والإجتماعى لدى جميع أفراد الأسرة.