المجلس القومي للمرأة ينظم ورشة عمل لعضوات وأعضاء وحدة تكافؤ الفرص بـ3 وزارات

كتب محمود راغب

نظم المجلس القومى للمرأة ورش عمل بالتعاون مع وزارة المالية، استهدفت عضوات و أعضاء وحدات تكافؤ الفرص والإدارات المعنية بوضع ومتابعه وتقييم وحوكمة الخطة الاستراتيجية بوزارات الصحة والسكان والصناعة والتموين، وبمشاركة ممثلى كل الهيئات التابعة لهم، وذلك فى إطار بناء قدرات المعنيين بتحقيق مؤشرات استراتيجيه تمكين المرأة وبرنامج عمل الحكومة المحدث 2024-2027.

جاء ذلك بحضور الدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس، و محمد السبكى مستشار وزير المالية ورئيس وحدة البرامج والأداء بالوزارة .

وافتتحت ورش العمل الدكتورة شيماء نعيم تهدف الورشة تعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص بالوزارة لتحقيق مؤشرات الاستراتيجيه وتنفيذ تدخلات الوزارة منذ اطلاق الاستراتيجية الوطنية لـ تمكين المرأة المصرية 2030، والتعرف على التقدم المحرز فى تحقيق محاور الإستراتيجية ،واستعراض الأهداف الاستراتيجية والبرامج الرئيسية والفرعية فى برنامج عمل الحكومة الجديد 2024- 2027 وكيفية وضع الخطط والأنشطة مراعية لاحتياجات المرأة بكافة فئاتها ضمن خطة عمل الوزارة وصياغة المؤشرات، والوصول إلى آلية المتابعة الدورية للجهود المبذولة من أعضاء الوحدة فى تنفيذ محاور الاستراتيجية .



و استعرض محمد السبكى خطوات اعداد الموازنة المقترحة وفق مصفوفة البرامج والآداء المراعى للمساواة بين الجنسيين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، والتطبيق العملى لتحقيق أهداف خطة الوزارة، و أشار إلى تعريف وخصائص وحدة موازنة البرامج والأداء .