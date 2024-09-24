اليوم السابع
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السجن 6 سنوات للمتهمين بغسل الأموال فى تجارة المخدرات

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 02:43 م
السجن 6 سنوات للمتهمين بغسل الأموال فى تجارة المخدرات أموال- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 5 أشخاص بالسجن 6 سنوات، بتهمة غسل الأموال والاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة. 

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







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غسل الأموال




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