وزير التعليم: إضافة فصل من الجيولوجيا بمنهج الأحياء للثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن المدارس الحكومية داخل قلبه وانا جاى اشتغل على التعليم الحكومى، متابعا: إن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية جاءت وفق دراسات متعددة، موضحا أنه تم إضافة فصل من مادة الجيولوجيا للأحياء بالثانوية العامة وفق ضوابط وقواعد ونواتج تعلم مرتبطة ببعضها.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أنه سيتم تأسيس منصة إلكترونية تعليمية رقمية لتقديم مراجعات للطلاب وشرح للدروس ستكون جاهزة خلال الفترة المقبلة.

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، علق على تدريس اللغة العربية والتاريخ وتخصيص 20% من الدرجات وإضافتها إلى درجات الطالب بالمدارس الدولية، قائلا: مش معقول يكون حد مولود فى مصر ومش يعرف مين الرئيس جمال عبد الناصر أو تاريخ بلده، متابعا: ممكن تحرم ابنك أنه يشتغل حاجة معينة هو موهوب فيها زى الصحفى أو الأديب، ومن ثم تدريس اللغة العربية والتاريخ سوف يعزز الهوية الوطنية والثقافية ويرسخ الانتماء والولاء.