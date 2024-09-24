للطلاب الجدد.. كيفية سداد الرسوم الدراسية وخطوات استخراج كارنيه الجامعة

كتب ـ محمد صبحى

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق العام الجامعى الجديد 2024 /2025 ، والذى من المقرر أن يبدأ يوم 28 سبتمبر الجارى وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى.

وفيما يلى ينشر" اليوم السابع" خطوات سداد الرسوم الدراسية وكيفية استخراج كارنيه الكلية فى إطار تعريف الطلاب المستجدين بالجامعات خطوات دفع المصروفات وكذلك استخراج الكارنيه.

كيفية سداد الرسوم الدراسية

- يتم إعلام الطالب بموعد بدء سداد الرسوم الدراسية بالكلية عبر إعلانات وموقع الكلية.

- يتم إعلام الطالب برسوم الخدمات الموحدة عبر موقع الرسوم لكل كلية.

- يسدد الطالب الرسوم الدراسية إلكترونيا.

كيفية استخراج كارنية الكلية؟

- يحضر الطالب نسخة من إيصال السداد لمسئول شئون الطلاب بالكلية المقيد بها الطالب مرفقا به صورة شخصية

- يتم تسجيل رقم إيصال السداد فى كارت المصروفات الخاص بالطالب بواسطة مسئول شئون الطلاب ويستخرج الكارنية ويسلم للطالب.