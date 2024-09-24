وزير التعليم العالى وسفيرة أمريكا يشهدان حفل خريجى برنامج "رواد وعلماء مصر"

محمد صبحى

انطلقت قبل قليل، فعاليات حفل استقبال خريجي برنامج "رواد وعلماء مصر" وبرنامج "المنح الجامعية" المُنبثق من مبادرة مصر الولايات المتحدة للتعليم العالي، وبرنامج المنح الجامعية وبرنامج مراكز التميز للزراعة والمياه، والتي يتم تقديمهم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذها الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع هيئة أميديست بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية.

ويشارك فى حضور الاحتفالية المقامة داخل قبة جامعة القاهرة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والسفيرة الأمريكية هيرو مصطفى، والدكتور مصطفى رفعت أنين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وقيادات وزارة التعليم العالى.