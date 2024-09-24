إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز شرطة دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، وقوع مصادمة بين سيارتين، أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ترجع الواقعة إلى تلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغًا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد بوقوع مصادمة على الطريق ووجود مصابين تم الدفع بالمعدات اللازمة ورفع آثار الحادث من الطريق بعد توقفه جزئيًا.

عقب الانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص يقودها المدعو حسام (21 سنة) وسيارة ميكروباص أخرى تحت قيادة كريم (20 سنة ).

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الأولى بجروح وكدمات متفرقة، وقائد السيارة الثانية بسحجات كما أصيب مستقلي السيارة الثانية، يحيى (18 سنة) ومحمد (21 سنة) بكدمات وكسور متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

بسؤال قائدي السيارتين والمصابين، أفادوا بمضمون ما سبق ونفوا وجود شبهة جنائية. تم تحرير محضر بالواقعة، وعرضها على النيابة العامة التي تولت التحقيق.