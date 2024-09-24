إصابة 11شخصا فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب 11شخصا بكسور وجروح مختلفة ، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ميكروباص ونصف نقل بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 11شخصا بكسور وجروح مختلفة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ميكروباص ونصف نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أعلى كوبرى إيتاى البارود العلوى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاى البارود لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.



