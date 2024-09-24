اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 12:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 11شخصا فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى بالبحيرة

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 12:25 م
إصابة 11شخصا فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى بالبحيرة اسعاف - ارشيفية
البحيرة- ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 11شخصا بكسور وجروح مختلفة ، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ميكروباص ونصف نقل بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 11شخصا بكسور وجروح مختلفة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ميكروباص ونصف نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أعلى كوبرى إيتاى البارود العلوى. 

تم  نقل المصابين إلى مستشفى إيتاى البارود لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة  لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.


 







حادث سير

زراعى البحيرة

إيتاى البارود

محافظة البحيرة

تصادم ميكروباص

حوادث البحيرة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة