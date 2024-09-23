اليوم السابع
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الإثنين، 23 سبتمبر 2024 10:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزراة الصحة تعلن حصول مستشفى القناطر الخيرية على شهادة الجودة من الـGAHAR

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 09:07 ص
وزراة الصحة تعلن حصول مستشفى القناطر الخيرية على شهادة الجودة من الـGAHAR وزارة الصحة والسكان

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أعلنت وزارة الصحة والسكان،حصول مستشفى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية على اعتماد GAHAR  كأول مستشفى عام حكومي ، تابع لقطاع الرعاية العلاجية بالوزارة، وذلك في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستعداد لتطبيقها في جميع المحافظات تباعا.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تسعى إلى اعتماد جميع المنشآت الطبية التابعة لها، وفقاً لمعايير الجودة الوطنية الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR» والمعتمدة دولياً من الإسكوا، وذلك بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية، بما يضمن زيادة فرص حصول المرضى على خدمات طبية متميزة وشاملة ومستدامة.

ومن جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى أن القطاع يعمل على تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين بكل المستشفيات التابعة له، من خلال التحسين المستمر لتلك الخدمات ، بما يضمن سلامة وأمان المريض، وذلك ترسيخا لثقافة الجودة.

جدير بالذكر، أن شروط الحصول على الاعتماد «GAHAR»، تتضمن تحسين سلامة المرضي في المنشآت الصحية ، بما يتطابق مع كل المتطلبات الوطنية للسلامةNSR، بجانب تحقق متطلبات الجودة الأساسية، بما يضمن كفاءة وفعالية الخدمة الصحية ورضاء المنتفعين، بالإضافة إلى تحقيق أداء احترافي مستقر للمنشأة في كافة أقسامها ، وعلى كل مستويات تقديم الخدمة بها في جميع الأوقات وجميع الحالات.







وزارة الصحة

الرعاية العلاجية

مستشفى القناطر الخيرية



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