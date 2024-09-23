تعليمات الحجز الإلكترونى للكشف على ذوى الهمم لاستلام سيارة معفاة من الجمارك

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تعليمات الحجز الإلكتروني للكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، وفقًا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والتى تتضمن:

أولًا: استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.

ثانيًا: يقوم المعاق عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الآتية:

البيانات الشخصية: الرقم القومي –رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية -العنوان - الوظيفة – رقم التليفون.

اختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية (حركية – سمعية – بصريه – ذهنيه – نفسيه – أمراض دم – أمراض قلب.

إذا كان المعاق قاصرًا أو غير كامل الأهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الاتيه: (اسم ولي الامر/الوصي – الرقم القومي - صفته).

اختيار مكان الكشف الطبي (الإدارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).

اختيار تاريخ الكشف الطبي.

اختيار الجمرك المطلوب (الجمرك الذي يرغب في الحصول علي السيارة منه).

ثالثًا: بعد اتمام عملية التسجيل يظهر للمعاق بيان يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل اعاقة من الإعاقات. (يتم طباعة هذا البيان واحضاره مع باقي المستندات المطلوبة).

رابعًا: بالنسبة للتظلمات واعادة المناظرات من اللجان السابقة: يقوم المعاق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي والحجز على الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي.

خامسًا: لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول علي سيارات مجهزة طبيا الا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عن السيارة.

سادسًا: يرجي العلم بأن كل البيانات التي يتم تسجيلها بمثابة إقرار بصحة البيانات ويتحمل الشخص المسئولية القانونية عنها.