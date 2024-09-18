اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 10:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

الطب العلاجى تبحث تكثيف تدريب فرق الصيدلة الإكلينيكية على ترشيد استخدام المضادات الحيوية بالدقهلية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 09:55 م
الطب العلاجى تبحث تكثيف تدريب فرق الصيدلة الإكلينيكية على ترشيد استخدام المضادات الحيوية بالدقهلية جانب من الفاعليات
الدقهلية - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت إدارة الطب العلاجى اجتماعاً، اليوم الأربعاء، بقاعة التدريب بمستشفى الجلدية والجذام مع مديرى المستشفيات، وذلك لمتابعة تدريب فرق الصيدلة الإكلينيكية، وتذليل العقبات الإدارية التي تواجههم.

بحث الاجتماع تكثيف تدريب فرق الصيدلة الإكلينيكية على أعمال ترشيد استخدام المضادات الحيوية، وذلك لمنع ظهور سلالات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وحماية المرضى من المضاعفات الجانبية لها بعدم استخدامها بالشكل الأمثل.

كما تمت التوصية بعمل سجل تدريبي لكل الفرق الطبية بالمستشفيات، وتعليق المطبوعات، والتعليمات الخاصة بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بجميع أقسام المستشفى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، وبحضور الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية للطب العلاجى، ومديرى إدارات المستشفيات، ومكافحة العدوى، والحميات، ومدير إدارة المعامل، ومدير الصيدلة الإكلينيكية، ورؤساء الهيئة الطبية، ومدير المعمل، والصيدلي الإكلينيكي، والصيدلي الأول، بالإضافة إلى عضو من فريق مكافحة العدوى بالمستشفى.

 







الطب العلاجى

تدريب

فرق الصيدلة الإكلينيكية

ترشيد استخدام المضادات الحيوية

الدقهلية

الصحة والسكان بالدقهلية

الصحة

صحة الدقهلية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة