الطب العلاجى تبحث تكثيف تدريب فرق الصيدلة الإكلينيكية على ترشيد استخدام المضادات الحيوية بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

عقدت إدارة الطب العلاجى اجتماعاً، اليوم الأربعاء، بقاعة التدريب بمستشفى الجلدية والجذام مع مديرى المستشفيات، وذلك لمتابعة تدريب فرق الصيدلة الإكلينيكية، وتذليل العقبات الإدارية التي تواجههم.

بحث الاجتماع تكثيف تدريب فرق الصيدلة الإكلينيكية على أعمال ترشيد استخدام المضادات الحيوية، وذلك لمنع ظهور سلالات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وحماية المرضى من المضاعفات الجانبية لها بعدم استخدامها بالشكل الأمثل.

كما تمت التوصية بعمل سجل تدريبي لكل الفرق الطبية بالمستشفيات، وتعليق المطبوعات، والتعليمات الخاصة بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بجميع أقسام المستشفى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، وبحضور الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية للطب العلاجى، ومديرى إدارات المستشفيات، ومكافحة العدوى، والحميات، ومدير إدارة المعامل، ومدير الصيدلة الإكلينيكية، ورؤساء الهيئة الطبية، ومدير المعمل، والصيدلي الإكلينيكي، والصيدلي الأول، بالإضافة إلى عضو من فريق مكافحة العدوى بالمستشفى.