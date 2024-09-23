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وزارة التعليم توجه بمراجعة وتسجيل بيانات الطلاب بالعام الدراسي الجديد

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 09:59 ص
وزارة التعليم توجه بمراجعة وتسجيل بيانات الطلاب بالعام الدراسي الجديد وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بالإجراءات المتبعة بـ العام الدراسى الجديد 2024/2025، والمهام المكلف بها وحدات المعلومات بالمدارس والإدارات التعليمية والمديريات التعليمية على قواعد البيانات المركزية، مشددة على مسئولى وحدات المعلومات بالمدارس، وأقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية، بقيام المدارس بالانتهاء من تحديث ومراجعة وتدقيق وتسجيل كافة بيانات الطلاب المقيدين بها وفقا للعام الدراسى الجديد2024/2025، وخاصة بيانات طلاب الصفوف الأولى، مع التأكيد على صحة البيانات منها اللغة الأولى والثانية.

وأكدت وزارة التعليم، على مراجعة الشعبة والتخصص بالمرحلة الثانوية العام والفنى وبيانات طلاب الدمج وأنواع الإعاقة، بالإضافة إلى أعداد الفصول المسجلة بموازنة المدرسة على مستوى كل صف دراسي، ومراجعة وتدقيق بيانات المدرسة ( الرقم التعريفى - نوع المدرسة بنين - بنات - مشترك - التبعية - الفترة العنوان - أرقام التليفونات - موقف الاتصال بالإنترنت ) .

ووجهت وزارة التعليم، بسرعة الانتهاء من تسجيل بيانات إمكانات المبنى المدرسى والإمكانات التكنولوجية به، وطباعة قوائم الفصول بأسماء الطلاب بكل فصل دراسى واعتماده من مدير المدرسة وإعلانها داخل الفصول الدراسية .







العام الدراسى الجديد 2025

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موعد بداية العام الدراسي الجديد في مصر

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