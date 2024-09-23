مع بدء العام الدراسى الجديد.. تعرف على أفضل الأوقات للمذاكرة

كتبت ـ سارة وائل

تعتبر المذاكرة جزءًا أساسيًا من حياة الطلاب، ولكن تحديد أفضل وقت للمذاكرة يمكن أن يكون تحديًا كبيرًا، فكل فرد يمتلك ساعة بيولوجية فريدة تتحكم في مستويات الطاقة والتركيز لديه، في هذا التقرير، نستعرض العوامل التي تؤثر على أفضل وقت للمذاكرة، ونقدم نصائح عملية لتحسين تجربة الدراسة، وذلك وفقا لموقع the best time study.

العوامل المؤثرة على أفضل وقت للمذاكرة

• الساعة البيولوجية:

لكل فرد نمط نوم واستيقاظ خاص به، تحديد وقت الذروة في اليوم الذي يشعر فيه الفرد بالنشاط والتركيز يساعد في تحديد أفضل وقت للمذاكرة.

• طبيعة المادة الدراسية:

المهام التي تتطلب التفكير النقدي والتحليل عميقًا قد تكون أكثر ملاءمة للأوقات التي يكون فيها الدماغ أكثر نشاطًا، بينما يمكن حجز المهام التي تتطلب الحفظ والتكرار لأوقات أخرى.

• الالتزامات الأخرى:

يجب مراعاة الجدول الزمني اليومي للطالب، بما في ذلك الأنشطة الاجتماعية والرياضية والواجبات المنزلية الأخرى.

أفضل الأوقات المقترحة للمذاكرة

بشكل عام، يمكن تقسيم اليوم إلى فترات زمنية رئيسية، ولكل منها مزاياها وعيوبها:

• الصباح الباكر: يعتبر الصباح الباكر وقتًا مثاليًا للمذاكرة بالنسبة للعديد من الأشخاص، حيث يكون الدماغ أكثر انتعاشًا والبيئة هادئة.

• بعد الظهر: يمكن أن يكون وقت الظهيرة فترة جيدة للمذاكرة، خاصة بعد تناول وجبة غداء خفيفة.

• المساء: يفضل بعض الطلاب المذاكرة في المساء، حيث يكونون قد انتهوا من معظم التزاماتهم اليومية.

نصائح لتحسين تجربة المذاكرة

• قبل البدء في المذاكرة، يجب تحديد الأهداف التي تريد تحقيقها في تلك الجلسة.

• اختر مكانًا هادئًا ومريحًا وخاليًا من المشتتات.

• تقسيم المادة إلى أجزاء صغيرة لتسهيل عملية الفهم والاستيعاب.

• يجب أخذ فترات راحة قصيرة بين فترات المذاكرة لتجنب الإرهاق.

• استخدام طرق دراسة متنوعة مثل القراءة، والكتابة، والنقاش، والتفكير بصوت عال، يساعد على تحسين الفهم .

جدير بالذكر، أنه لا يوجد وقت مثالي للمذاكرة يناسب الجميع، فتحديد أفضل وقت للمذاكرة يعتمد على العديد من العوامل الفردية، من خلال تجربة أوقات مختلفة وتحديد الأوقات التي تحقق فيها أفضل نتائج.





كيف تجد أفضل وقت لك للدراسة؟



أولاً، فكر في الوقت الذي تكون فيه يقظا، فيمكن أن يكون لديك ذاكرة بصرية أفضل في الصباح، لكن قدرتك على التفكير النقدي تبلغ ذروتها في فترة ما بعد الظهر.

ثانيا، أختر وقت للمذاكرة بعيدًا عن عوامل التشتيت.

أخيرا، تأكد من تحديد وقت يمكنك الالتزام به باستمرار.