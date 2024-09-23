محافظ كفرالشيخ يتفقد قوافل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" بمحلة موسى.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد ‏اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، قوافل المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية محلة موسى بمركز كفرالشيخ، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طوال فترة المبادرة والتي تقدم كافة الخدمات الحكومية المتكاملة للمواطنين في مكان إقامتهم، بهدف تطوير المجتمع المصري، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز مدينة كفر الشيخ, والدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة، والدكتور فتحي عبدالعال، وكيل الوزارة مدير عام الطب البيطري، وقيادات التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، القوافل المشاركة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتنمية البشرية، "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ومنها سيارة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والعيادة المتنقلة للخدمات الطبية وتنظيم الأسرة، والعيادة البيطرية المتنقلة لتقديم جميع الخدمات البيطرية، وسيارة منتجات تحيا مصر للحوم والدواجن والخضراوات المجمدة والسلع التموينية، وقافلة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وغيرها من سيارات الخدمات الحكومية المتكاملة، بالإضافة إلى توزيع 500 كرتونة سلع غذائية "تحيا مصر"، دعمًا لأهالينا بقرية محلة موسى بمركز كفر الشيخ.

كما شهد محافظ كفرالشيخ، ندوة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية الحصول على القروض الميسرة وتنفيذ المشروعات، وندوة أخرى عن العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي، فضلًا قوافل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف التوعوية وقوافل محو الأمية.

والتقى محافظ كفرالشيخ، بعدد من أهالي قرية محلة موسى خلال تفقده قوافل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مكلفًا بإيجاد الحلول الفورية لمشاكلهم والتواصل معهم ميدانيًا.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن المبادرات الرئاسية دائمًا تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية، تعزز مقومات التنمية الشاملة والمستدامة في محافظة كفرالشيخ، وتهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن جميع القطاعات تشارك في كافة الخدمات وتجوب كل مدن وقري المحافظة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم توجيه كافة الخدمات لتتمركز أسبوع في قرى كل مركز على حدّه والبالغ عددها 14 مركز ومدينة تشارك فيها سيارة وزارة العمل،، وقوافل حياة كريمة، وقوافل جامعة كفرالشيخ، وتحيا مصر، وسيارة البريد للخدمات البريدية والتكنولوجية المتكاملة، وسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة والمتنوعة، وسيارة خدمات مصر، وخدمات التموين، والعيادات الطبية المتنقلة، وسيارة وزارة الصحة وتنظيم الأسرة، وسيارة خدمات الشهر العقاري، وسيارة الأحوال المدنية، وخدمات الكهرباء، ومياه الشرب، صندوق مكافحة الإدمان، وقوافل الأزهر الشريف التوعوية، وغيرها من القطاعات والأجهزة المشاركة لتقديم الخدمات النوعية المتميزة لأهالينا.



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