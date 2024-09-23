محافظ المنوفية يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بمبنى التأمين الصحى الجديد

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستجدات الأعمال الإنشائية بالمقر الإدارى الجديد لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق حى شرق شبين الكوم والمقام على مساحة 1200م2، جاء ذلك بحضور رشدى عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وشعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق ، والدكتور سيد عبد السلام مدير عام هيئة التأمين الصحى، والدكتور وائل الجندى مدير المنطقة الأولى ومسؤول اللجان التخصصية، وأشرف طايل المستشار الهندسى للمحافظة، وعواطف طاحون رئيس حى شرق شبين الكوم.

وتفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية للمشروع، واستمع إلى شرح تفصيلى عن حجم الأعمال واطلع على ماكيت المشروع والذى يتم على مرحلتين الأولى إنشاء الهيكل الخرسانى وتم الانتهاء بالكامل من المبانى، والثانية أعمال التجهيزات والتشطيبات النهائية حيث جارى إعداد التصميمات الخاصة بالتشطيبات وفقاً لمعايير الجودة والأمان.

وأشار رئيس الشركة إلى أن العمل يجرى على قدم وساق بالمشروع ويتكون من أرضى و (7) أدوار علوية وجراج سيارات ويشمل كافة الإدارات المتنوعة من ( قطاعات التشغيل والصيانة والموارد البشرية والقطاع التجارى ، الادارة العامة للمشروعات ، والشئون القانونية والعلاقات العامة والتوعية ، ونظم المعلومات والتحول الرقمى ) ، فضلا عن توفير غرف إدارية للخط الساخن لتلقى الشكاوى والاستفسارات من المواطنين، واكد محافظ المنوفية على تقديم الدعم الكامل لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى والذى يساهم وبشكل ملحوظ فى تحسين جودة الخدمات.

وتابع محافظ المنوفية أخر مستجدات الموقف التنفيذى لتغطية مصرف المصيلحة - الراهب - ميت خاقان الجديد تمهيداً لإقامة محور مرورى جديد يربط مدخل شبين الكوم بحى شرق "بهدف إحداث سيولة مرورية وخدمة المترددين على العاصمة، حيث تم الانتهاء من تغطية 600م بالمصرف ، ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق بتسريع وتيرة الأعمال والعمل بالتوازى فى الرصف والتجميل وإنشاء الجزيرة الوسطى مع أعمال التغطية لسرعة الانتهاء من المشروع بأسرع وقت ممكن لتقديم خدمات أفضل لأهالى المحافظة.

وتفقد محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمبنى التأمين الصحى الجديد " مبنى تحسين البيئة سابقا" بعد تخصيصه لصالح هيئة التأمين الصحى بشارع سعد زغلول بحى شرق ، للوقوف على مدى آلية العمل والتأكد من تحسين جودة الخدمة المقدمة ومدى مساهمته فى تخفيف الزحام والتكدس وصرف الأدوية وتسهيل إجراءات العلاج على نفقة الدولة لمرضى التأمين والذى يقدم خدمات لثلاث لجان طبية " لجنة القلب للكبار- لجنة القلب للأطفال- علاج ضعف عضلة القلب" ، وأجرى المحافظ حواراً مع المرضى للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة وتوافر الأدوية من اجل المساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم والحد من آلامهم تأكيداً على حقوقهم فى الحصول على خدمة طبية أفضل.

وشدد محافظ المنوفية، على أنه تم اتخاذ حزمة إجراءات عاجلة لتخفيف العبء عن كاهل مرضى التأمين الصحى بنطاق المحافظة ، حيث تم تخصيص العديد من المقرات الإضافية الجديدة لمنظومة التأمين بمراكز منوف وتلا وقويسنا وسرس الليان وأحياء شرق وغرب شبين الكوم واستغلالها كصيدليات لزيادة أعداد المنافذ والشبابيك لتسهيل إجراءات صرف الأدوية للمرضى، وكذا فتح عيادات إضافية تضم تخصصات طبية متنوعة لخدمة المرضى، مؤكداً على أننا نسعى لتحسين خدمة المرضى وتلبية احتياجات ومتطلبات باقى المراكز للمساهمة فى تقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين تخفيفاً عليهم.



المبنى الإدارى لشركة المياة



جولة بالتأمين الصحى



محافظ المنوفية يتفقد مبنى التأمين الصحى