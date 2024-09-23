محافظ المنوفية يشدد على تفعيل لجان متابعة الحالة العامة للانضباط المدرسى

المنوفية محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدداً من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد 2024 / 2025، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة للاطمئنان علي سير العملية التعليمية بنطاق المحافظة، رافقه محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ، عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة .

استهل المحافظ جولته بتفقد مدرسة عبد العزيز باشا فهمي، ومدرسة مصر الحرة بكفر المصيلحة، حيث تفقد عدد من الفصول الدراسية، وقدم المحافظ التهنئة للمعلمين والطلاب وكافة العاملين بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم عاماً دراسياً موفقاً، كما إستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن عدد الفصول بالمدارس والكثافات الطلابية وانتظام طاقم هيئة التدريس إنتظام جدول الحصص وآليات الحضور والانصراف.

وخلال تفقده للمدارس، أجرى محافظ المنوفية حواراً مع عدد من الطلاب ، إطمئن خلاله عن انتظام اليوم الدراسي بداية من طابور الصباح وحتى الحصص الدراسية واستلام الكتب المدرسية ومدى تحصيل المادة العلمية ، وحثهم على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح ، كما وجه المحافظ المعلمين وهيئة التدريس بضرورة الالتزام وتسجيل غياب الطلاب بالسجلات الرسمية وتفعيل لجان التفتيش لمتابعة تلك السجلات حفاظاً علي مستقبلهم التعليمي كونهم جيل الغد وأمل مستقبل مصر .

وانطلاقاً مع بدء العام الدراسي الجديد ، وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" للارتقاء بمستوي الخدمات، افتتح محافظ المنوفية معرض الجمعية الشرعية لتوزيع مستلزمات المدارس بالمجان للطلاب الأيتام، رافقه محمد جمعة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، الدكتور ميسر الشافعي رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية فرع المنوفية، حيث قام المحافظ بتفقد أقسام المعرض المختلفة والذي يضم ادوات وشنط مدرسية بمشتملاتها وكوتشيات ، هذا وحرص المحافظ على مشاركة أبنائه الأيتام واصطحابهم لإختيار واستلام أدواتهم واحتياجاتهم المدرسية لإدخال البهجة والسرور على أنفسهم.

وأكد محافظ المنوفية حرصه الدائم والمستمر على دعم الفئات غير القادرة والأسر الأولى بالرعاية وتقديم يد العون لهم للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم ومساعدتهم في تحمل أعباء الحياة المعيشية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي.