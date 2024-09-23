مجلس جامعة المنصورة يعلن الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2024

الدقهلية - سارة الباز

وافق مجلس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، بجلسته رقم 615 برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة على منح جوائز الجامعة لعام 2024 م ل 54 عضو هيئة تدريس، والهيئة المعاونة بالجامعة من إجمالى 123 متقدما، وحصلت كلية العلوم على 12 جائزة، وكلية الصيدلة على 11 جائزة، وكلية الهندسة على 8 جوائز، وكلية الطب البيطري على 8 جوائز، وكلية الطب البشري على 3 جوائز، وكلية طب الأسنان على 3 جوائز، وجائزتان لكلية الحقوق، وجائزتان لكلية السياحة والفنادق، وجائزتان لكلية التجارة، وجائزة واحدة لكلية الحاسبات والمعلومات، وجائزة واحدة لكلية التربية النوعية، وجائزة واحدة لكلية التربية.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم الفائزين بجوائز الجامعة، مؤكدًا على أن جامعة المنصورة تعد منارة للعلم، وبيت خبرة كبير في مجال البحث العلمي، مشيرًا إلى أن منح الجوائز يأتي في إطار سياسة الجامعة، التي تهدف إلى دعم، وتكريم أعضاء هيئة التدريس ذوي الجهد المتميز بحثيًا، وتعليميًا، وخدميًا، واهتماماً كبيراً بدفع عجلة الابتكار والتطوير، والعمل على إعداد جيل من الباحثين والعلماء القادرين على مواجهة تحديات العصر، وتقديم الحلول المبتكرة التي تسهم في تقدم المجتمع وازدهاره.

كما أشار إلى أن الفائزين بجوائز الجامعة سيتم تكريمهم غدًا الثلاثاء خلال احتفالية عيد العلم الخامس عشر، والتي ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.



وجاءت الجوائز وأسماء الفائزين كالتالي:

أولا: جائزة الجامعة التقديرية وقيمتها (مائة ألف جنيه) تم منحها فى مجال:

- العلوم الإنسانية والفنون والآداب للدكتور أحمد جمال الدين عبد الفتاح موسى، الأستاذ المتفرغ بقسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق.

- العلوم الطبية الصيدلية للدكتور بدير على الدين حسن الباز، الأستاذ المتفرغ بقسم جراحة المسالك بكلية الطب.

- العلوم الأساسية للدكتور عوض ابراهيم أحمد محمد، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم.

- العلوم الهندسية والرياضيات والحاسبات للدكتور أحمد محمد حامد قنديل، الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة.

ثانيًا: جائزة الجامعة للتفوق العلمي وقيمتها (خمسون ألف جنيه)، تم منحها في مجال:

- العلوم الأساسية للدكتورة علا أحمد السيد الجمال، أستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، والدكتور جمال محمود عبد الفتاح عوف، أستاذ بقسم النبات بكلية العلوم.

- العلوم الصيدلية تم منحها مناصفة بين الدكتورة شاهندة متولي عثمان المسيري، أستاذ بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية كلية الصيدلة، والدكتورة وئام نبيل السيد إبراهيم، أستاذ بقسم الكيمياء العقاقير بكلية الصيدلة.

- العلوم الهندسية والرياضيات والحاسبات للدكتور محمد عطية محمد عبد الرحمن، أستاذ بقسم الهندسة الإنشائية كلية الهندسة.

- العلوم البيطرية والزراعية للدكتورة إيمان زهران عبد الحميد، أستاذ بقسم طب الأحياء المائية بكلية الطب البيطري.

ثالثا: جائزة الجامعة التشجيعية وقيمتها (خمسة وعشرون ألف جنيه)، وتم منحها لكلا من:

- الدكتور أحمد محمد متولي عوض، أستاذ مساعد بقسم هندسة الأشغال، والدكتور محمود محمد سعفان السيد، أستاذ مساعد بقسم هندسة الحاسبات والتحكم، الدكتور محمد عبد العال لطفي، أستاذ مساعد بقسم النبات، الدكتور شادي محمد محمد الدفراوي، أستاذ مساعد بقسم الكيمياء، الدكتورة سمر ثروت رضوان، أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامة، الدكتور مصطفى محمد سعد أحمد شلبي، أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة، الدكتورة داليا حسن أحمد الكاشف، أستاذ مساعد بقسم الأدوية والسموم، الدكتور يحيى محمد أمين الدياسطي، أستاذ مساعد بقسم العقاقير، الدكتور محمد عبده محمد حسن رزق، أستاذ مساعد بقسم الأمراض الباطنة والمعدية والأسماك، الدكتورة علا على السيد حبتة، أستاذ مساعد بقسم الطب الشرعي والسموم والإجراءات البيطرية، الدكتور محمد أحمد محمد غنيم، مدرس بقسم إدارة الأعمال، الدكتور محمد أحمد محمود محمد السعيد، مدرس بقسم الدراسات الفندقية.

رابعاً: جائزة الجامعة لأحسن رسائل الماجستير والدكتوراه.

الجوائز الممنوحة لدرجة الدكتوراه، وقيمتها (خمسة عشر ألف جنيه):



1- جائزة درجة الدكتوراه تم منحها لكلا من: الدكتورة شيماء إبراهيم عبده إبراهيم، مدرس بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي، الدكتورة نرمين عادل السيد صابر، مدرس بقسم الكيمياء الدوائية، الدكتورة راندا هانئ اسماعيل عوضين، مدرس بقسم الصيدلانيات، الدكتور أحمد محمد عوض شطا، مدرس بقسم الأدوية والسموم، الدكتورة سماء فوزي عثمان عبد المحسن، مدرس بقسم الهندسة الكهربية، الدكتور محمد زكي الخضر علي، مدرس بقسم الهندسة الكهربية، الدكتورة هالة أحمد على عكاشة، مدرس بقسم تكنولوجيا المعلومات، الدكتور إسلام عبد الغفار إسلام رزق، مدرس بقسم الكيمياء، الدكتور علا رجب عبد العزيز موسى، مدرس بقسم الكيمياء، الدكتورة سارة سعد إبراهيم عبد العزيز، مدرس مساعد بقسم النبات، الدكتورة منة الله أشرف أبو الوفا، مدرس مساعد بقسم الفيزياء، الدكتور عمار طه محمد يوسف، مدرس مساعد بقسم الاستعاضة السنية المثبتة، الدكتورة إيمان حمزة محمد أحمد البلاسي، مدرس مساعد بقسم العلاج التحفظي.

2- درجة الماجستير وقيمتها (عشرة آلآف جنيه) وتم منحها لكلا من: عبد الرحمن أحمد محمد حامد قنديل، معيد بقسم هندسة القوى الميكانيكية، أسماء محمد محمد عبد اللطيف أبو العز، معيدة بقسم الهندسة الكهربية، هبة أشرف محمد شعراوي، معيدة بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي، منى عبد الله عبد الله سالم، معيدة بقسم البكتريا والمناعة والفطريات، إيمان يسري السيد محمد حنيش، معيدة بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية، نعمت طارق محمود عبد الهادي، معيدة بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية مناصفة، مريم صادق عبد المقصود إبراهيم، معيدة بقسم الكيمياء الدوائية مناصفة، شيماء سعد زكي أبو المعاطي، معيدة بقسم تقويم الأسنان، عائشة نشأت على محمد الدسوقي، معيدة بقسم الرياضيات، هاجر على على مجاهد، معيدة بقسم الكيمياء، عزيزة محمد طلعت هلال اسماعيل، معيدة بقسم الاقتصاد المنزلي، علاء صلاح عثمان حسن، معيدة بقسم المواد الاجتماعية (الجغرافيا الطبيعية)، نهلة عيد أحمد أحمد، معيدة بقسم الاقتصاد، محمود نعيم عباس، معيد بقسم الدراسات الفندقية.

خامسًا: جائزة أفضل قسم علمى، وعددها 6 جوائز قيمتها (مائتي ألف جنيه) لكل جائزة، وتم منحها على النحو التالى: (مجال العلوم الطبية والصيدلية والكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة، مجال العلوم الأساسية وعلوم الحياة قسم الصحة وسلامة وتكنولوجيا الغذاء وقسم الصحة والأمراض المشتركة بكلية الطب البيطري، مجال العلوم الإنسانية والآداب والفنون قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق).