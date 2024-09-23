لمريض السكر.. لو هتاكل بره البيت 5 نصائح هتحميك من المضاعفات

كتب – حسام الشقويرى

يعتبر مرضى السكري والسمنة من الأمراض المرتبطة ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض، ولعلاج هاتين الحالتين، من المهم أن تنتبه إلى نظامك الغذائي وأن تكون حذرًا للغاية بشأن السعرات الحرارية التي تستهلكها، الشيء الوحيد الذي يمنعنا من القيام بذلك هو إدماننا واعتمادنا على الوجبات السريعة، وللحفاظ على مرض السكري ومضاعفاته، يجب أن يكون المرء صارمًا للغاية في اتباع نظام غذائي وضمان فقدان الوزن بشكل ثابت، وإحدى الطرق للقيام بذلك هي تناول المزيد من الأطعمة المطبوخة في المنزل بدلاً من تناول الطعام في الخارج وفقًا لما نشره موقع thehealthsite.

من ناحية أخرى، من المرجح أن تكون الوجبات المطبوخة في المنزل أكثر صحة، فهي غنية بالألياف والعناصر الغذائية الدقيقة التي تشكل مكونات أساسية لنظام غذائي متوازن، هناك دائمًا احتمال أقل لتلوث الطعام بالطعام المطبوخ في المنزل إذا اتبعت ممارسات النظافة الصحية المناسبة، ومع ذلك، ليس من الممكن لكل شخص يعاني من مرض السكري التوقف عن تناول الطعام في الخارج

النصائح

1 - اختر الكربوهيدرات المناسبة

تؤثر الكربوهيدرات بشكل كبير على مستويات السكر في الدم أكثر من الدهون والبروتينات، لذا عليك أن تكون ذكيًا بشأن أنواع الكربوهيدرات التي تتناولها. قلل من الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز، وكذلك المشروبات الغازية والحلوى والوجبات المعلبة والوجبات الخفيفة. ركز على الكربوهيدرات المعقدة الغنية بالألياف والمعروفة أيضًا بالكربوهيدرات البطيئة الإطلاق. يتم هضمها ببطء، وبالتالي تمنع جسمك من إنتاج الكثير من الأنسولين. اختر أطعمة مثل الحبوب الكاملة والخضروات الخضراء والذرة والبطاطا الحلوة وما إلى ذلك. اعرف ما إذا كان النظام الغذائي الغني بالبروتين مفيدًا لمرضى السكر.

2 - امضغ طعامك جيدًا

قلل من رغبتك في تناول الحلويات عن طريق تقليل كمية السكر في نظامك الغذائي تدريجياً قليلاً في كل مرة لإعطاء براعم التذوق لديك الوقت للتكيف. هناك حيلة أخرى يمكنك القيام بها مع براعم التذوق لديك وهي مضغ طعامك جيداً حتى تصل إلى الشبع ولا تشتهي الحلويات بسرعة كبيرة.

3 - تناول الحلويات بحكمة

تناول الحلويات مع الوجبة، وليس كوجبة خفيفة مستقلة، ومع ذلك، تذكر أن تناول الحلويات مع الوجبة يضيف المزيد من الكربوهيدرات، لذا قلل من تناول الأطعمة الأخرى الغنية بالكربوهيدرات في نفس الوجبة.

4 - اختر بعض الدهون الصحية

أضف بعض الدهون الصحية إلى حلوياتك. فكر في الدهون الصحية، مثل زبدة الفول السوداني، أو جبن الريكوتا، أو الزبادي، أو المكسرات. تعمل الدهون الصحية على إبطاء عملية الهضم، مما يعني أن مستويات السكر في الدم لا ترتفع بسرعة. الدهون الأكثر أمانًا هي الدهون غير المشبعة، والتي تأتي من الأسماك والمصادر النباتية مثل زيت الزيتون والمكسرات والأفوكادو. تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية على مكافحة الالتهابات ودعم صحة الدماغ والقلب.

5 - قل لا للمشروبات الغازية

قلل من تناول المشروبات الغازية والصودا والعصائر لأنها تحتوي على سكر وسعرات حرارية فقط، مما يضر بصحتك ولا يفيدك. ولنفس السبب، تجنب الأطعمة المصنعة أو المعبأة مثل الحساء المعلب أو العشاء المجمد أو الوجبات قليلة الدسم التي تحتوي غالبًا على سكر مخفي.