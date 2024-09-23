كلب بالبرلس يعقر 8 أشخاص ويتلقون العلاج بمستشفى كفر الشيخ العام

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقر كلب 8 أشخاص من فئات عمرية مختلفة بينهم صغار وشباب، بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ليجري نقلهم إلى مستشفى برج البرلس المركزي، ومن ثم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج والفحوصات الطبية اللازمة، ولتلقى علاج مصل الكلب، ووضعهم تحت الملاحظة.

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، أن المصابين هم: محمود محمد مسعد 11 عاما، عمرو عبد اللطيف أحمد، 43 عاما، محمد عبد الله محمد 6 أعوام، أسماء محمد إسماعيل، 40 عاما، حبيبة رمضان محمد، 12 عاما، شروق شوقي محمد، 7 أعوام، حسن عمرو عبد اللطيف، 10 أعوام، محمد شكري ظريف، 19 عاما، جميعهم مقيمين بمدينة برج البرلس.